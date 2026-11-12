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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu açıklanan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceği duyuruldu. İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirtilen Sayal hakkındaki gelişmenin ardından, Sercan Sayal'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Sercan Sayal kimdir? "Glock" lakaplı Sercan Sayal nereli, kaç yaşında? Detaylar...

SERCAN SAYAL KİMDİR?

Sercan Sayal, emniyet birimlerince yeni nesil organize suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan kişidir. Hakkında toplam 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu açıklanan Sayal'ın tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından arandığı bildirildi.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sayal'ın İzmir'de çok sayıda suç eyleminin organizasyonunda yer aldığı tespit edildi. Bu kapsamda 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eyleminin organizasyonunda bulunduğu açıklandı.

Yunanistan'da bulunduğu belirtilen Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesi için ilgili emniyet birimleri ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışma yürütüldüğü duyuruldu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SERCAN SAYAL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sercan Sayal'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğuna ilişkin paylaşılan açıklamada herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Açıklamada Sayal'ın yaşı ve memleketi yerine hakkında bulunan aranma kayıtları, arandığı suçlar ve İzmir'de organize edildiği belirtilen eylemlere ilişkin bilgilere yer verildi.

116 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Sercan Sayal hakkında toplam 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu bildirildi. Sayal'ın kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranmasına gerekçe gösterilen suçlar arasında tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma yer aldı.

Uluslararası seviyede aranan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışma yürütüldüğü açıklandı.

90 KURŞUNLAMA, 164 TEHDİT EYLEMİ

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre Sercan Sayal'ın İzmir'de çok sayıda silahlı eylemin ve tehdidin organizasyonunda yer aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Sayal'ın 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu tespitler, Sayal hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Açıklamada ayrıca Sayal'ın 116 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bildirildi.

SERCAN SAYAL TÜRKİYE'YE Mİ GETİRİLECEK?

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildiği açıklandı. Çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada, suç örgütleriyle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca çalışmalarda görev alan emniyet birimleri tebrik edilirken Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.