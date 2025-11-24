Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu kaç yaşında, nereli, eski eşi kim?

Selin Yağcıoğlu, medya ve sosyal medya dünyasında adını duyurmuş başarılı bir isim olarak öne çıkıyor. Spor spikerliğiyle başladığı kariyer yolculuğu, günümüzde dijital kimliğiyle geniş bir kitleye ulaşıyor. Peki, Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Selin Yağcıoğlu'nun eski eşi kim, çocuğu var mı? Selin Yağcıoğlu'nun hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olan Yağcıoğlu, İstanbul'da büyümüş ve eğitim hayatını bu şehirde sürdürmüştür. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Selin, ekonomi alanında akademik bilgi edinmiş olsa da kariyerini medya ve televizyon dünyasında şekillendirmiştir.

Profesyonel yaşamına spor spikerliğiyle adım atan Selin Yağcıoğlu, FB TV ve A Spor gibi Türkiye'nin önde gelen spor kanallarında görev yapmış, bu alanda tanınan ve sevilen bir isim olmuştur. Spor spikerliği kariyerinden sonra sosyal medya içerik üreticiliğine yönelerek geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir.

SELİN YAĞCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

15 Kasım 1990 doğumlu Selin Yağcıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Genç yaşına rağmen medya ve sosyal medya alanında kayda değer bir kariyere sahip olması, onun çalışkan ve hedef odaklı kişiliğini ortaya koymaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU NERELİ?

Selin Yağcıoğlu, İstanbul doğumlu olmasına rağmen kökeni Trabzon'a dayanmaktadır. Ailesi Trabzonlu olan Yağcıoğlu, hem Karadeniz kültürünü hem de İstanbul'un modern yaşam tarzını harmanlayarak kendi tarzını oluşturmuştur. Bu kültürel geçmiş, sosyal medyada ve profesyonel yaşamında takipçilerine samimi bir kimlik sunmasına yardımcı olmaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU ESKİ EŞİ KİM?

Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarından tanıdığı Gökhan Balarısı ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir yıl sonra, 2019 yılında kızları Su dünyaya gelmiştir. Ne yazık ki çift, evliliklerini uzun süre sürdürememiş ve kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştır.

Selin, eski eşiyle yaşadığı ilişkiyi geride bırakmış olsa da annelik rolünü başarıyla sürdürmektedir. Kızı Su, Selin Yağcıoğlu'nun hayatındaki en değerli unsurlardan biri olarak sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer bulmaktadır. Şimdi ise magazin gündeminde ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile anılmaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Selin Yağcıoğlu, kariyerine spor spikerliği ile başlamış ve A Spor, FB TV gibi önde gelen spor kanallarında görev almıştır. Ancak günümüzde profesyonel yaşamı sosyal medya içerik üreticiliği üzerine yoğunlaşmıştır.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Selin, moda, yaşam stili ve ebeveynlik temalı içerikler üretmektedir. Hem günlük yaşam kesitlerini paylaşması hem de samimi ve sıcak iletişimi, onun yeni nesil dijital influencer olarak konumlanmasını sağlamaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Selin Yağcıoğlu'nun Su adında bir kızı vardır. 2019 yılında doğan Su, Selin'in hayatındaki en önemli değerlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Anne olarak sorumluluklarını yerine getirirken, sosyal medya ve iş yaşamındaki aktif rolünü de başarıyla sürdürmektedir.