Türkiye’de yerel yönetimlerde son dönemde hız kazanan parti değişimleri, siyasi gündemin en dikkat çeken başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Belediye başkanlarının farklı siyasi partilere geçişiyle birlikte oluşan yeni tablo, hem yerel dengeleri hem de ulusal siyaseti doğrudan etkiliyor. Bu süreçte adı öne çıkan isimlerden biri de Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın oldu. Peki, Selahattin Yalçın kimdir, hangi partiden? Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın AK Parti'ye mi geçiyor? Detaylar...

SELAHATTİN YALÇIN KİMDİR?

Selahattin Yalçın, Muş’un Yaygın beldesinde belediye başkanı olarak görev yapan yerel yöneticiler arasında yer almaktadır. Siyasi kariyerine yerel yönetim düzeyinde devam eden Yalçın, son dönemde Türkiye’de hız kazanan belediye başkanlarının parti değişimi sürecinde gündeme gelen isimlerden biri olmuştur.

Yerel yönetimlerde yaşanan siyasi hareketlilik kapsamında adı öne çıkan Selahattin Yalçın’ın, Saadet Partisi çatısı altında görev yaptığı ve son gelişmelerle birlikte iktidar partisiyle temas kurduğu iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

SELAHATTİN YALÇIN HANGİ PARTİDEN?

Saadet Partisi çatısı altında belediye başkanlığı görevini yürüten Selahattin Yalçın, yerel seçimlerde bu parti adına yarışarak Muş Yaygın Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir.

MUŞ YAYGIN BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN YALÇIN AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

AK Parti içinde gerçekleşmesi beklenen grup toplantısı öncesinde, Türkiye genelinde dikkat çeken bir siyasi hareketlilik yaşanmaktadır. Yerel yönetimlerde parti değişimlerinin hız kazandığı bu dönemde, Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın’ın da AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündeme gelmiştir.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, AK Parti’nin düzenleyeceği grup toplantısında farklı partilerden toplam 4 belediye başkanının partiye katılması beklenmektedir. Bu katılımlarla birlikte son dönemde AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısının 70’e ulaşabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu katılım listesinde Selahattin Yalçın’ın da yer aldığı ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı tarafından takılacağı öne sürülmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek rozet töreniyle birlikte, yeni katılımların kamuoyuna resmen duyurulması beklenmektedir.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA BELEDİYE BAŞKANI KATILIMLARI

AK Parti’nin grup toplantısında gerçekleşmesi beklenen katılımlar, Türkiye siyasetinde son dönemin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer almaktadır. İddialara göre, 2’si Cumhuriyet Halk Partisi’nden, 1’i Yeniden Refah Partisi’nden ve 1’i Saadet Partisi’nden olmak üzere toplam 4 belediye başkanı AK Parti saflarına katılacaktır.

Bu kapsamda adı geçen belediye başkanları şunlardır:

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi)

Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

Bu isimlerin AK Parti’ye geçişiyle birlikte yerel yönetimlerde siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceği değerlendirilmektedir.