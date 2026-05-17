Çorlu’da silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine yönelik saldırıda görev başındaki polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Olay, Reşadiye Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana gelirken, ihbar üzerine adrese giden ekipler binaya giriş yaptıkları sırada ateş açılmasıyla karşılaştı. Peki, Şehit Erkan Tütüncüler kimdir? Erkan Tütüncüler kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

ŞEHİT ERKAN TÜTÜNCÜLER KİMDİR?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda görev başında şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Sivil polis ekibi içerisinde yer alan Tütüncüler, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipte bulunuyordu.

Olay günü, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisinde bulunan 6 katlı iş merkezine çıkan polis ekipleri, ihbarı değerlendirmek üzere binaya girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

ERKAN TÜTÜNCÜLER KAÇ YAŞINDA?

Erkan Tütüncüler’in yaşı hakkında resmi makamlar tarafından açıklanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

ERKAN TÜTÜNCÜLER NERELİ?

Erkan Tütüncüler’in memleketi ile ilgili resmi ve doğrulanmış bir bilgi paylaşılmamıştır.

ERKAN TÜTÜNCÜLER EVLİ Mİ?

Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler’in medeni durumu hakkında kamuoyuna yansımış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ VE SİLAHLI SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

Olay, saat 13.30 sıralarında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisinde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin 3’üncü katında meydana geldi.

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri, adrese ulaştıktan sonra binaya giriş yaptı. Ancak ekipler, içeri girdikleri esnada bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ilk ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi ve sağlık personeli sevk edildi. Yaşanan çatışmada saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE SÜREN SORUŞTURMA

Olay sonrası Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde paylaşıldı:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun"

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.