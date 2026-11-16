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Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Parti içindeki tartışma ve ayrışmaların belediye çalışmalarını olumsuz etkilediğini savunan Karaahmetoğlu, istifa gerekçelerini yazılı açıklamayla duyurdu. Karaahmetoğlu'nun CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar da gündeme geldi. Peki, Sefer Karaahmetoğlu kimdir, neden istifa etti? Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu AK Parti’ye mi geçiyor? Detaylar...

SEFER KARAAHMETOĞLU KİMDİR?

Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanvekili olarak görev yapan isimdir. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 22 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen belediye meclisi seçiminde başkanvekili seçilmiştir.

Dört tur süren seçimde Karaahmetoğlu 16 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Baba 14 oyda kalmıştır. Seçimin ardından Beyoğlu Belediye Başkanvekilliği görevini CHP'li Karaahmetoğlu üstlenmiştir.

SEFER KARAAHMETOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sefer Karaahmetoğlu, CHP üyeliğinden istifa etme gerekçesi olarak parti içindeki tartışma, hizipleşme ve ayrışmaları gösterdi. Bu durumun yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini savunan Karaahmetoğlu, enerjinin çalışmaya ve hizmet üretmeye değil, parti içi tartışmalara harcandığını ifade etti.

Karaahmetoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum."

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALARIN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDEMEMELİ"

Beyoğlu'nun çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirten Karaahmetoğlu, vatandaşların belediyeden somut hizmetler beklediğini vurguladı. Parti içindeki tartışmaların Beyoğlu'na sunulan hizmetleri aksatmaması gerektiğini dile getiren Karaahmetoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Beyoğlu'nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam."

SEFER KARAAHMETOĞLU CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Mevcut parti yapısı içerisinde sorumluluklarını gereği gibi yerine getirebileceğine dair inancını kaybettiğini belirten Karaahmetoğlu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Karaahmetoğlu, kararını şu ifadelerle açıkladı:

"Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Karaahmetoğlu, birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçlarını esas alacağını ifade etti.

SEFER KARAAHMETOĞLU AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Sefer Karaahmetoğlu'nun CHP üyeliğinden istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak paylaşılan bilgilerde Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye geçiş yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Karaahmetoğlu'nun istifa açıklamasında da AK Parti'ye katılacağına dair bir ifade yer almadı.