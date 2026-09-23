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Ankara Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'un CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklaması gündeme geldi. Karakoç'un hayatı, siyasi geçmişi ve belediye başkanlığı süreci araştırılırken, istifasına ilişkin yaptığı açıklamanın ayrıntıları da merak konusu oldu. Peki, Satılmış Karakoç kimdir? Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç CHP'den neden istifa etti? Detaylar...

KALECİK BELEDİYE BAŞKANI SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?

Satılmış Karakoç, 1966 yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Kalecik'te tamamladı. 1986-1987 yılları arasında vatani görevini yerine getiren Karakoç, askerlik hizmetinin ardından aile şirketinde iş hayatına atıldı.

Siyasete 1991 yılında adım atan Karakoç, 2002 yılında milletvekili adayı oldu. 2009 yılında Belediye Başkanlığı için aday olan Karakoç, daha sonraki süreçte siyasi faaliyetlerine ara verdi.

2019 yılında Mansur Yavaş Gönüllüleri olarak Mansur Yavaş'ın seçilmesi için çalışan Karakoç, 2020 yılında İYİ Parti Kalecik İlçe Başkanı seçildi. Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa ederek CHP Belediye Başkan Aday Adayı oldu ve partisinin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kalecik Belediye Başkanı seçilen Satılmış Karakoç, göreve başladı.

SATILMIŞ KARAKOÇ CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Satılmış Karakoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Karakoç, yaptığı açıklamada istifa kararını "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda" ifadeleriyle duyurdu.

Karakoç, CHP üyeliğinden ayrılmasının ardından Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığını belirtti.

Karakoç'un açıklamasında, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamayla birlikte Satılmış Karakoç'un CHP üyeliğinin sona erdiği ve Kalecik Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceği belirtildi.

SATILMIŞ KARAKOÇ'UN HAYATI VE KARİYERİ

Satılmış Karakoç'un siyasi hayatı 1991 yılında başladı. 2002 yılında milletvekili adayı olan Karakoç, 2009 yılında Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Karakoç, 2019 yılında Mansur Yavaş Gönüllüleri olarak Mansur Yavaş'ın seçilmesi için çalıştı. 2020 yılında İYİ Parti Kalecik İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa eden Karakoç, CHP'den Kalecik Belediye Başkan Aday Adayı oldu. CHP tarafından belediye başkan adayı gösterilen Karakoç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kalecik Belediye Başkanı seçildi.

Karakoç'un CHP'den ayrılmasının ardından ise Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklaması gündeme geldi.