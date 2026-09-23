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İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

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İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
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İstanbul'da yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu; İBB haritasına göre saat 08.15'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Pendik Kurtköy'de TEM'de TIR'ın devrilmesi trafiği aksattı, kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu artırdı. Kent genelinde yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 71'e çıkarken, Pendik'te TEM Otoyolu'nda bir TIR'ın devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI

İstanbul'da yağış sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. İşe ve okula gitmek için yola çıkanların da etkisiyle ana arterlerde araç yoğunluğu oluştu.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 08.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

TEM'DE TIR DEVRİLDİ

Pendik Kurtköy'de TEM Otoyolu üzerinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu trafik aksadı. Kazanın ardından bölgede araç yoğunluğu artarken, devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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