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Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

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Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim Haber Videosunu İzle
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim
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Motorine 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litresi İstanbul'da 90,86 TL, Ankara'da 91,87 TL, İzmir'de 92,26 TL, doğu illerinde ise 93,06 TL'ye gerileyecek. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 5,57 TL'lik indirim bekleniyor.

İNDİRİM 24 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak.

Motorine yapılması beklenen 5,57 TL'lik indirimle birlikte litre fiyatları birçok kentte yeniden aşağı çekilecek.

İSTANBUL'DA 90,86 TL'YE GERİLEYECEK

İndirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,86 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

Başkent Ankara'da ise motorinin litre fiyatının 91,87 TL seviyesine düşeceği öngörülüyor.

İZMİR'DE 92,26 TL OLACAK

Motorinin litre fiyatının indirim sonrasında İzmir'de 92,26 TL, doğu illerinde ise 93,06 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları şehirler, ilçeler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Motorin grubunda 5,57 TL'lik indirim beklentisi bulunurken benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Kaynak: Haberler.com
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