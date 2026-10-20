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Fransa’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemlerle yeniden gündeme gelen Sarı Yelekliler hareketi, toplumun farklı kesimlerinden katılımcıları bir araya getiriyor. Liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de destek verdiği gösteriler, ülke genelinde yüzlerce farklı noktada gerçekleştiriliyor. Peki, Sarı yelekliler kimdir, neden eylem yapıyorlar? Sarı yelekliler hareketi nedir? Detaylar...

SARI YELEKLİLER KİMDİR?

Sarı Yelekliler, Fransa’da 17 Kasım 2018’de başlayan ve akaryakıt vergileri ile yükselen yaşam maliyetine karşı düzenlenen protestolarla tanınan toplumsal bir harekettir. Fransızca adı Gilets jaunes olan hareket, adını sürücülerin araçlarında bulundurması zorunlu olan sarı fosforlu yeleklerden alıyor. Başlangıçta ekonomik koşullara yönelik tepkilerle ortaya çıkan gösteriler, zamanla farklı toplumsal kesimlerin katıldığı geniş çaplı eylemlere dönüştü.

Hareketin ilk dönemlerinde özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, ulaşım için otomobile ihtiyaç duyan ve artan yakıt maliyetlerinden etkilenen kesimler öne çıktı. Süreç içerisinde işçiler, emekliler ve düşük gelirli gruplar da protestolara katıldı. Sarı Yelekliler, geleneksel siyasi partilerden ve sendikalardan bağımsız biçimde örgütlenen bir hareket olarak ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

SARI YELEKLİLER HAREKETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sarı Yelekliler hareketinin ortaya çıkışında akaryakıt fiyatlarındaki artış, yakıt vergileri ve yaşam maliyetine ilişkin eleştiriler etkili oldu. Özellikle dizel ve benzin üzerindeki vergilerle ilgili tartışmalar, otomobile bağımlı yaşayan ve ulaşım giderleri artan kesimlerin tepkisini artırdı.

17 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa’da başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin farklı şehirlerine yayıldı. Kırsal bölgelerin yanı sıra kentlerde de karşılık bulan hareket, ekonomik koşullara yönelik tepkilerin dile getirildiği kitlesel protestolardan biri haline geldi.

Sarı fosforlu yelekler, hareketin ortak sembolü olarak kullanıldı. Sürücülerin araçlarında bulundurması zorunlu olan bu yeleklerin yaygın ve kolay ulaşılabilir olması, protestoların tanınan simgelerinden biri haline gelmesinde etkili oldu.

SARI YELEKLİLER KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Hareket, başlangıçta özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve artan ulaşım giderlerinden etkilenen kişilerin katılımıyla öne çıktı. Daha sonraki süreçte işçiler, emekliler ve düşük gelirli gruplar da gösterilere destek verdi.

Günümüzde hareketin eylemlerine liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri gibi farklı toplumsal kesimlerin de katıldığı belirtiliyor. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrenciler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri, farklı taleplerle gerçekleştirilen gösteriler kapsamında hareketle dayanışma gösteriyor.

SARI YELEKLİLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Sarı Yelekliler hareketinin temelinde hayat pahalılığı, akaryakıt vergileri ve ekonomik koşullara yönelik tepkiler bulunuyor. 2018 yılında başlayan protestolarda, özellikle yakıt fiyatları ve vergi politikalarının çalışanlar ile orta sınıflar üzerindeki etkileri eleştirildi. Zaman içerisinde hareketin talepleri, alım gücünün artırılması ve toplumsal eşitsizliklere ilişkin beklentileri de kapsadı.

Fransa’da devam eden eylemlerde farklı kesimler kendi talepleri doğrultusunda gösterilere katılıyor. Liseliler eğitim koşullarının iyileştirilmesini isterken çiftçiler akaryakıt fiyatlarına tepki gösteriyor. İklim aktivistleri de hareketin eylemlerine destek veren gruplar arasında yer alıyor.

AKARYAKIT VERGİLERİ VE YAŞAM MALİYETİ TEPKİLERİN MERKEZİNDE

Sarı Yelekliler hareketinin başlangıcında akaryakıt vergileri önemli bir yer tuttu. Yakıt fiyatları ve vergilerindeki artışların, özellikle otomobile bağımlı yaşayan ve kırsal bölgelerde bulunan kişiler açısından ekonomik yük oluşturduğu yönündeki eleştiriler, protestoların yayılmasında etkili oldu.

Protestocular, hükümetin vergi politikalarının çalışan ve orta sınıflar üzerindeki etkilerine tepki gösterdi. Akaryakıt vergilerinin geri çekilmesi, alım gücünün artırılması ve vergi adaletinin sağlanması, hareketin öne çıkan talepleri arasında yer aldı.

ALIM GÜCÜ, ÜCRET VE EMEKLİ AYLIKLARI TALEPLERİ

Hareketin talepleri yalnızca akaryakıt fiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Alım gücünün artırılması, asgari ücretin ve emekli aylıklarının yükseltilmesi de protestocuların dile getirdiği konular arasında yer aldı.

Ekonomik koşullara yönelik tepkilerle büyüyen Sarı Yelekliler hareketi, farklı gelir gruplarının taleplerini bir araya getirdi. Vergi politikaları ve yaşam maliyetiyle ilgili eleştirilerin yanı sıra doğrudan demokrasi mekanizmalarının güçlendirilmesi isteği de hareketin gündeme taşıdığı talepler arasında bulundu.

MACRON HÜKÜMETİNE YÖNELİK TEPKİLER

Sarı Yelekliler hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerle de gündeme geldi. Protestocular, vergi düzenlemelerinin ekonomik yükü çalışanlar ve orta sınıflar üzerinde orantısız biçimde artırdığını savundu. Bazı göstericiler, vergi değişikliklerinin sona erdirilmesini ve Macron’un istifasını talep etti.

Gösterilerin ardından Macron hükümeti, akaryakıt vergisi artışını askıya aldı ve bazı ekonomik önlemler açıkladı. Buna karşın Sarı Yelekliler hareketi, sonraki yıllarda farklı yoğunluklarda düzenlenen eylemlerle gündemde kalmayı sürdürdü.

SARI YELEKLİLER HAREKETİ NEDİR?

Sarı Yelekliler hareketi, Fransa’da 17 Kasım 2018’de başlayan ve ekonomik koşullara yönelik tepkilerle büyüyen bir protesto hareketidir. İlk olarak akaryakıt vergileri ve artan yaşam maliyeti üzerinden şekillenen gösteriler, zaman içerisinde ücretler, emekli aylıkları, vergi adaleti ve doğrudan demokrasi taleplerini de kapsadı.

Hareketin örgütlenmesinde sosyal medya önemli bir iletişim aracı oldu. Sendikalardan ve geleneksel siyasi partilerden bağımsız biçimde bir araya gelen eylemciler, ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler ve yol kapatma eylemleri düzenledi. Fransa'da başlayan protestolar, daha sonra İtalya, Belçika ve Hollanda gibi komşu ülkelere de yayıldı.

SARI YELEKLİLER HAREKETİNİN TEMEL TALEPLERİ

Hareketin öne çıkan talepleri arasında ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve vergi politikalarının yeniden düzenlenmesi bulunuyor. Protestoların ilk döneminde akaryakıt vergilerine odaklanan tepkiler, zamanla daha geniş bir ekonomik ve toplumsal talepler bütününe dönüştü.

Sarı Yelekliler hareketi kapsamında dile getirilen başlıca talepler şunlar:

Akaryakıt vergilerinin geri çekilmesi

Alım gücünün artırılması

Asgari ücretin yükseltilmesi

Emekli aylıklarının artırılması

Vergi adaletinin sağlanması

Doğrudan demokrasi mekanizmalarının güçlendirilmesi

Bu talepler, hareketin ekonomik koşullara ve yönetim politikalarına yönelik eleştirilerini ortaya koyuyor.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLER EYLEMLERİ NEREDE DÜZENLENİYOR?

Sarı Yelekliler hareketi, 2018 yılında Fransa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerle geniş bir alana yayıldı. Kırsal bölgelerde dikkat çeken katılımın yanı sıra büyük şehirlerde de protestolar gerçekleştirildi. Hareket, sonraki yıllarda farklı yoğunluklarda düzenlenen eylemlerle gündemde kalmaya devam etti.

Güncel eylemlere ilişkin aktarılan bilgilere göre Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de destek verdiği gösteriler yüzlerce farklı noktada düzenleniyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylem yapılacağını açıkladı.

Paris'te ise Elysee Sarayı, Başbakanlık Binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda gösteri yapılması yasaklandı. Yasağa rağmen Champs-Elysees Caddesi'ndeki işletmelerin vitrinlerini panolarla kapattığı ve cadde boyunca güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Başkentte Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı yönüne yapılacak yürüyüşün yerel saatle 14.00'te başlaması planlandı. Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemlerin sürdüğü aktarıldı.

SARI YELEKLİLER HAREKETİ AVRUPA'YA NASIL YAYILDI?

Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler hareketi, kısa süre içerisinde ülke sınırlarını aşarak yakın Avrupa ülkelerinde de karşılık buldu. İtalya, Belçika ve Hollanda'da da benzer protestolar düzenlendi.

Hareketin temelinde yer alan akaryakıt fiyatları, yaşam maliyeti ve ekonomik koşullara yönelik eleştiriler, farklı ülkelerdeki gösterilerle birlikte gündeme geldi. Fransa'da ise Sarı Yelekliler, hayat pahalılığı, gelir dağılımı ve kırsal bölgelerde yaşayanların sorunlarıyla ilgili tartışmaların öne çıkan sembollerinden biri haline geldi.

Sarı Yelekliler hareketi, 2018'de akaryakıt vergilerine karşı başlayan protestoların zamanla farklı toplumsal kesimlerin taleplerini kapsayan bir harekete dönüşmesiyle tanındı. Günümüzde de Fransa'da ekonomik koşullara yönelik eylemlerle gündeme gelen hareket, liselilerden çiftçilere kadar farklı grupların katılımıyla gösterilerini sürdürüyor.