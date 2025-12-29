Şanlıurfa okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Urfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

Kara kış kapıyı çaldı, yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini artırınca tatil haberleri de gelmeye başladı. Zonguldak, Kırşehir, Mardin, Hakkari, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de il genelinde Şırnak, Kastamonu, Bingöl, Şanlıurfa, Sinop ve Yozgat'ta ise bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa okullar tatil mi?

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji uyarılarının ardından Şanlıurfa genelinde kar yağışıyla birlikte don ve buzlanma riski gündeme geldi. Özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden olabilecek seviyeye ulaştı.

OKULLAR İÇİN TATİL KARARI AÇIKLANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Yapılan değerlendirme sonucunda, Birecik ve Halfeti ilçeleri dışında kalan tüm ilçelerdeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Karar, anaokulundan liseye kadar tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor.

KAMU PERSONELİ İÇİN İDARİ İZİN DETAYI

Valilik açıklamasında yalnızca öğrenciler değil, kamu çalışanları da unutulmadı. Kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ve hamileler için bir gün süreyle idari izin uygulanacağı bildirildi.

Şanlıurfa'da okullar tatil edildi.

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ

DUYURU

28.12.2025

İlimizde yarın erken saatlerden itibaren beklenen kar yağışı ile soğuk hava dolayısıyla oluşacak don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda yol açacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak;

Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.