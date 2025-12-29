Haberler

Şanlıurfa okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Urfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

Şanlıurfa okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Urfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller ve ilçelerde eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar art arda açıklandı. Şanlıurfa okullar tatil mi?

Kara kış kapıyı çaldı, yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini artırınca tatil haberleri de gelmeye başladı. Zonguldak, Kırşehir, Mardin, Hakkari, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de il genelinde Şırnak, Kastamonu, Bingöl, Şanlıurfa, Sinop ve Yozgat'ta ise bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa okullar tatil mi?

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji uyarılarının ardından Şanlıurfa genelinde kar yağışıyla birlikte don ve buzlanma riski gündeme geldi. Özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden olabilecek seviyeye ulaştı.

Şanlıurfa okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Urfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

OKULLAR İÇİN TATİL KARARI AÇIKLANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Yapılan değerlendirme sonucunda, Birecik ve Halfeti ilçeleri dışında kalan tüm ilçelerdeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Karar, anaokulundan liseye kadar tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor.

KAMU PERSONELİ İÇİN İDARİ İZİN DETAYI

Valilik açıklamasında yalnızca öğrenciler değil, kamu çalışanları da unutulmadı. Kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ve hamileler için bir gün süreyle idari izin uygulanacağı bildirildi.

Şanlıurfa'da okullar tatil edildi.

Şanlıurfa okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Urfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ
DUYURU
28.12.2025

İlimizde yarın erken saatlerden itibaren beklenen kar yağışı ile soğuk hava dolayısıyla oluşacak don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda yol açacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak;

Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şanlıurfa okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Urfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar

Soğuk duş! Mourinho'ya 2025'in son şakası