Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! SON DAKİKA! Patlamada ölü ya da yaralı var mı?
Şanlıurfa Adliyesi'nde bugün meydana gelen patlama, kentte büyük paniğe yol açtı. Şanlıurfa Adliyesi'nde neden patlama oldu? sorusu, olayın ardından en çok merak edilen konu haline geldi. Peki, Şanlıurfa Adliyesi'nde gerçekleşen patlamada ölü ya da yaralı var mı? Son dakika detayları!

Şanlıurfa Adliyesi'nde bugün öğleden sonra meydana gelen patlama, hem adliye çalışanlarını hem de çevre sakinlerini alarma geçirdi. Peki, Şanlıurfa Adliyesi'nde neden patlama oldu? Ölü ya da yaralı var mı? Detaylar...

ŞANLIURFA ADLİYESİ'NDE PATLAMA!

Şanlıurfa Adliyesi'nde bugün öğleden sonra bodrum kattaki adli emanet deposunda patlama meydana geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, patlamanın "henüz belirlenemeyen bir nedenle" gerçekleştiğini bildirdi.

Patlamanın kaynağına dair ilk iddialar arasında "elektronik bir cihazın infilak etmesi" öne sürülüyor. Bazı medya kuruluşlarında ise "el bombası atıldığı" yönünde iddialar dile getirildi. Ancak bu iddiayı doğrulayacak resmi bir kanıt henüz bakanlık ya da güvenlik makamları tarafından net şekilde açıklanmış değil.

Soruşturma şimdiden başlatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve uzman ekipler sevk edildi; patlamanın ardından yangın çıktı ve ekipler müdahale ederek kontrolü sağladı. Bakan Tunç da yaralı personel ve patlama nedeni konusunda "çok yönlü bir inceleme" yapılacağını belirtti.

ŞANLIURFA ADLİYE PATLAMASINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Yaralı sayısı: İlk resmi açıklamalara göre 1 kişi yaralandı.

Yaralının kimliği: Yaralanan kişi, adliye personeli "zabıt katibi" olarak tanımlandı.

Yaralanma durumu: Zabıt katibinin bilinci açık, bacağından yaralanmış durumda.

Ölüm durumu: Şu ana kadar ölü bildirimi yok. Resmî kaynaklar sadece yaralanmadan bahsediyor.

Vali de konuyla ilgili açıklamasında yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi; "küçük çaplı patlama" ifadesi kullanıldı.

