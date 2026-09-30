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Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

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Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek
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İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulanan eski takımı Manchester City'ye destek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

  • Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan kulübe sosyal medya hesabından destek verdi.
  • Guardiola, Manchester City'de görev yaptığı sürede Premier Lig şampiyonlukları, FA Cup, Lig Kupası, Community Shield, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulanan İngiliz ekibi Manchester City'ye eski teknik direktörü Pep Guardiola destek verdi. 

GUARDIOLA, CITY'E SAHİP ÇIKTI

Sosyal medya hesabından Manchester City dönemine ait fotoğraflar paylaşan Guardiola, "Dünyanın dört bir yanındaki Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo'nun ve siz taraftarlarımızın arkasındayım. Her zaman arkasında olmaya devam edeceğim. Bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER KARİYERİ

Pep Guardiola, İngiliz ekibinde görev yaptığı süre boyunca müzeye adeta kupa yağdırdı. Katalan teknik adam önderliğinde tarihi bir ivme yakalayan Mavi-Beyazlılar, Premier Lig’de üst üste şampiyonluklar yaşayarak lige damga vurdu. İngiltere’de FA Cup, Lig Kupası ve Community Shield zaferleriyle mutlak bir hakimiyet kuran Guardiola, tarihi "Treble" (Üçleme) başarısıyla Şampiyonlar Ligi kupasını da kulübe kazandı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarıyla Manchester City’yi dünya futbolunun zirvesine taşıdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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