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Samsung Galaxy S25 yasaklanacak mı, Galaxy S25 serisi yasaklanıyor mu ve karar Türkiye'deki kullanıcıları etkileyecek mi? ABD'deki patent davasının detayları, yasağın hangi modelleri kapsadığı, kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ve mevcut kullanıcıların durumuna ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

SAMSUNG GALAXY S25 YASAKLANACAK MI?

Samsung Galaxy S25 serisi için ABD'de ithalat yasağı kararı verildi. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, 24 Kasım 2026 tarihli nihai kararında Samsung'un Maxell'e ait bir kamera patentini ihlal ettiğini belirledi. Komisyon, Galaxy S25 serisinin ABD'ye ithalatını yasaklayan bir karar ve satışı durdurma emri çıkardı.

Ancak karar henüz yürürlüğe girmedi. ABD mevzuatına göre ITC kararlarının ardından 60 günlük bir başkanlık inceleme süreci işliyor. 25 Kasım 2026'da başlayan bu süre boyunca ABD Başkanı kararı politika gerekçesiyle iptal edebiliyor. Bu tür iptaller ise oldukça nadir görülüyor. İnceleme süresinin Ocak 2027'nin son haftasında tamamlanması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY S25 SERİSİ TÜRKİYE'DE YASAKLANIYOR MU?

Hayır. ITC'nin kararı yalnızca ABD pazarını kapsıyor. Türkiye'de ya da diğer ülkelerde Galaxy S25 serisinin satışına yönelik alınmış bir yasak kararı bulunmuyor. Galaxy S25 serisi Türkiye'de satışta kalmaya devam ediyor.

HANGİ MODELLER YASAK KAPSAMINDA?

Kararın Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerini kapsayabileceği belirtiliyor. Yasak kapsamındaki modellerin kesin listesi ise henüz netlik kazanmadı. Karar kapsamında bazı Galaxy tablet modellerinin de bulunabileceği ifade ediliyor.

MEVCUT KULLANICILAR ETKİLENECEK Mİ?

Galaxy S25 serisine sahip kullanıcılar karardan etkilenmeyecek. Yasak, daha önce satılmış cihazları kapsamıyor. Garanti kapsamındaki onarım ve servis değişimleri de yasağın dışında tutuluyor. Kamera sistemi yeniden tasarlanan modeller de yasak kapsamına girmiyor. Bu nedenle Samsung'un ilgili kamera özelliğini değiştirerek yasaktan kurtulma yoluna gidebileceği değerlendiriliyor.

SAMSUNG NEDEN YASAKLA KARŞI KARŞIYA KALDI?

Japon teknoloji şirketi Maxell, Aralık 2024'te Samsung'a karşı ITC'ye şikayette bulundu. Maxell, Samsung'un beş kamera patentini ihlal ettiğini öne sürdü. Komisyonun incelemesi sonucunda Samsung'un bu patentlerden birini ihlal ettiğine karar verildi.

İhlal edildiğine hükmedilen patent, "Mobil terminal" başlıklı 11,490,004 numaralı ABD patenti. Bu patent, kamera vizöründe çekim yapılan nesnelerin çevresinde çerçeve ya da kılavuz gösterilmesini kapsıyor.

SAMSUNG'A YÖNELİK YENİ DAVA DA VAR

Maxell, Mayıs 2026'da Samsung'a karşı ayrı bir şikayette daha bulundu. Bu şikayette Galaxy S26+, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin altı farklı akıllı telefon patentini ihlal ettiği öne sürüldü. Bu davada kararın bir ila iki yıl içinde çıkması bekleniyor. Samsung'un ABD'deki karara ilişkin resmi bir açıklaması henüz bulunmuyor.