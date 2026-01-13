Samsun okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Samsun'da okul yok mu, 14 Ocak Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 12 Ocak Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU

Samsun'da Çok Bulutlu Hava ve Kuvvetli Rüzgâr Etkili Oluyor

Samsun'da çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte bugün ve yarın boyunca yağış beklenmezken, rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesiyle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Samsun'da hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 0 derece, hissedilen sıcaklık ise -4 derece olarak ölçülecek. Rüzgârın saatte 25 km hıza kadar çıkması bekleniyor.

Gece saatlerinde çok bulutlu hava devam edecek. 24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -2 dereceye kadar düşerken, rüzgârın 26 km/sa hızla esmesi nedeniyle soğuk daha sert hissedilecek.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar artacak. 09.00–12.00 saatleri arasında sıcaklık 4 derece, öğle saatlerinde ise 6 derece olacak. Gün boyunca çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 0 derece seviyelerine gerileyecek. Gece saatlerinde rüzgârın 29 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Samsun'da hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük -2, en yüksek 6 derece

15 Ocak Perşembe: Yağmurlu, en düşük -1, en yüksek 9 derece

16 Ocak Cuma: Yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 8 derece

17 Ocak Cumartesi: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 4 derece

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 4 derece

Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgâr ve hafta sonu beklenen karla karışık yağmur nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.