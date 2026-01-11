Samsun okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Samsun'da yarın okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Samsun'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 12 Ocak Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU

Samsun: Orta Karadeniz'de Değişken Hava ve Sert Rüzgarlar

Samsun, 12-16 Ocak tarihleri arasında değişken bir hava grafiği çizecek. Haftanın ilk yarısında yağışlı ve soğuk bir havanın hakim olacağı kentte, haftanın ikinci yarısında bulutların dağılmasıyla birlikte "pastırma yazı" benzeri kısa süreli bir ısınma ancak ardından gece ayazı görülecek.

12-13 Ocak : Sağanak Yağış ve Bulutlu Gökyüzü 12 Ocak Pazartesi günü Samsun'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 10 derece olarak tahmin edilirken, rüzgarın kuzeybatıdan esmesi hissedilen sıcaklığı düşürecek. 13 Ocak Salı günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Şehir merkezinde yağmurun yer yer kuvvetli olabileceği, Bafra ve Çarşamba ovalarında ise tarımsal faaliyetlerin yağıştan etkilenebileceği öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 4 dereceye kadar gerileyecek.

14 Ocak: Geçiş Süreci ve Serinleme Hafta ortasında yağışlar kenti terk etmeye başlayacak. 14 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıklar 8 derece civarında sabitlenecek. Nem oranının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde hava oldukça keskin bir soğuk hissettirecek. İç kesimlerdeki yüksek rakımlı mahallelerde hafif kar atıştırmaları görülebilir.

15-16 Ocak: Güneşli Hava ve Gece Ayazı 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günleri Samsun'da güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 11-12 dereceye kadar çıkarak bahar havasını andıracak. Ancak bulutsuz gökyüzü gece saatlerinde sıcaklığın hızla düşmesine neden olacak. Gece 2 dereceye kadar düşecek olan termometreler, iç kesimlerde zirai don riskini beraberinde getirebilir. Sabah saatlerinde sahil hattında görülebilecek sis ve pus olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması, takip mesafelerini korumaları öneriliyor.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.