Sakarya, Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA?

Sakarya ve Bursa'da yarın okul var mı, eğitime ara verilecek mi? Yağışlı hava ve gündemdeki gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek açıklamaya kilitlendi. Mevcut bilgilere göre her iki ilde de il genelini kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor ve okulların normal programına göre eğitime devam etmesi bekleniyor. Son dakika gelişmeler ve valilik açıklamalarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

29-30 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan tatil iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Okullar 29 Eylül Salı ve 30 Eylül Çarşamba günlerinde tatil değil. Şu ana kadar İstanbul, Bursa ve Sakarya başta olmak üzere il genelini kapsayan herhangi bir resmi tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle öğrencilerin normal ders programına göre okullarına gitmesi bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yarın okulların tatil edildiğine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ya da valilikler tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşılan "2 gün okullar tatil" içerikli mesajların doğrulanmış bir kaynağa dayanmadığı görülüyor. Veliler ve öğrencilerin, doğrulanmamış paylaşımlara itibar etmemesi büyük önem taşıyor.

İSTANBUL, BURSA VE SAKARYA'DA SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Ancak mevcut hava koşullarına rağmen bu illerde eğitime ara verilmesine ilişkin alınmış bir karar yok. Valiliklerin hava durumunu yakından takip ettiği ve gerekli görülmesi halinde yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının yarın da birçok şehirde etkisini göstermesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle sabah saatlerinde okula gidecek öğrencilerin ve velilerin ulaşım konusunda tedbirli davranması öneriliyor.

OKUL TATİLİ KARARINI KİM VERİR?

Olağanüstü hava koşulları veya afet durumlarında okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il ve ilçe bazında valilikler ya da kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Ülke genelini kapsayan tatil kararları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Bu nedenle en doğru bilginin, valiliklerin ve bakanlığın resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekiyor.

TATİL İDDİALARINA İTİBAR ETMEYİN

Olumsuz hava koşullarının yaşandığı dönemlerde sosyal medyada sahte tatil duyurularının yayılması sıkça karşılaşılan bir durum. Resmi logolar kullanılarak hazırlanan bazı görsellerin gerçeği yansıtmadığı daha önce de valilikler tarafından açıklanmıştı. Öğrenci ve velilerin, yalnızca resmi kurumlardan gelen açıklamaları dikkate alması, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.