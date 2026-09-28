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Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi

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Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi
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Inter, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcudan maaş indirimi talep edilerek yeni bir sözleşme planlanıyor.

  • Inter yönetimi, sözleşmesinin son senesine giren Hakan Çalhanoğlu ile Sportif Direktör Dario Baccin aracılığıyla önümüzdeki haftalarda temsilcisi Gordon Stipic ile pazarlık masasına oturacak.
  • Hakan Çalhanoğlu'na mevcut yıllık 6.5 milyon Euro'luk ücretinden indirim yapılarak garanti ücretin 4.5 milyon Euro'ya çekilmesi ve performans bazlı bonus maddeleri eklenmesi planlanıyor.
  • Inter'in 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'na 2 yıllık yeni bir sözleşme sunması öngörülüyor.

Serie A ekibi Inter ile olan sözleşmesinin son senesine giren A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki geleceği netleşmeye başladı. 

INTER, HAKAN İÇİN HAREKERE GEÇTİ

Teknik direktör Cristian Chivu'nun kadro planlamasında kilit bir role sahip olan tecrübeli orta saha için İtalyan kulübü yönetimi harekete geçti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter yönetimi, Sportif Direktör Dario Baccin vasıtasıyla önümüzdeki haftalarda 32 yaşındaki yıldız futbolcunun temsilcisi Gordon Stipic ile pazarlık masasına oturacak. İtalyan devi, sözleşme süresi bitmeden milli futbolcuyla yeniden anlaşma sağlamayı hedefliyor.

MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve kasık problemi nedeniyle fiziksel durumu mercek altına alınan Hakan Çalhanoğlu için önerilecek yeni şartlar da belli oldu. Mevcut kontratında yıllık 6.5 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edilecek ve garanti ücret 4.5 milyon Euro seviyesine çekilecek. Maaştaki indirimin dengelenmesi adına kontrata başarı ve performans bazlı bonus maddeleri eklenecek. Yıldız orta sahaya 2 yıllık yeni bir sözleşme sunulması planlanıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHeisenberg:

Türkiye’de yıllık 15 milyon Euro verecek enayiler varken niye sözleşme yenileyip maaş indirimi yaptırsın

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