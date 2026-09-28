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Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler

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Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler Haber Videosunu İzle
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
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"Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz'da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, 88 gün sonra çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkemenin kararı sonrası cezaevinden çıkan Göktaş'ı, kapıda yakınları, meslektaşları ve sevenleri coşkulu bir kalabalıkla karşıladı.

  • Komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz'da tutuklandı ve 88 gün sonra ilk duruşmada tahliye edildi.
  • İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Göktaş'a iki ayrı suçtan toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verildi; "suçu ve suçluyu övme" suçundan beraat etti.
  • Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlamaları yöneltilmişti.

 “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz’da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, 88 gün sonra hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşma sonrası cezaevinden çıkan Göktaş’ı kapıda yakınları, meslektaşları ve sevenleri coşkuyla karşıladı.

CEZAEVİ KAPISINDA DUYGUSAL KARŞILAMA 

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Deniz Göktaş’ı, kapıda bekleyen kalabalık bir grup karşıladı. Yakınları ve arkadaşlarıyla tek tek kucaklaşan ve tebrikleri kabul eden Göktaş’ın neşeli halleri dikkat çekti. Sevenlerinin tebrik ve esprilerine gülümseyerek karşılık veren komedyen, özgürlüğünün ilk dakikalarını sevdikleriyle sarılarak kutladı.

88 GÜNLÜK TUTUKLULUK SONA ERDİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkesi’nde görülen ve yoğunluk nedeniyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alınan ilk duruşmada mahkeme, Göktaş’a iki ayrı suçtan toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi. "Suçu ve suçluyu övme" suçundan beraat eden Göktaş, hükümle birlikte tahliye edildi ve 88 gündür süren tutukluluğu sona erdi.

“DIŞARIDA OLMAK ÇOK GÜZEL AMA…”

Tahliye sonrası açıklama yapan Göktaş, Oğuzhan Uğur’a da değinerek, “Oğuzhan Uğur burada, haberleri de izledim ama suçlamasını hâlâ bilmiyorum” dedi. Türkiye’de kendisi gibi tutuklu yargılanan veya fikirleri nedeniyle mahkûm edilen binlerce insan bulunduğunu söyleyen Göktaş, “Dışarıda olmak çok güzel, çok özledim. Ama içeri, dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hâl gelir” ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları5kjbmb79vy:

ne desem laf değil Rabbim her şeyin en iyisini bilir sen ayetlerle dalga geçersen tövbe etmeyip islamiyeti seçmezsen sonun elbette kötü olur

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Haber YorumlarıIkram Keles:

Sözün bittiği yer..

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Niye söz bitsin ki kim bu adam vatana millete ne hayrı var

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