Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı

Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atlantik Okyanusu üzerinde Boston seferini sürdüren Delta Air Lines uçağında kabinde duman fark edilmesi paniğe neden oldu. Barcelona'dan havalanan uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle rotasını değiştirerek Portekiz'in Porto kentine acil iniş yaptı.
- Delta Air Lines'a ait Airbus A330 tipi uçak, DL251 sefer sayısıyla Barcelona-Boston uçuşu sırasında Atlantik Okyanusu üzerinde yaklaşık 32 bin feet irtifada kabinde duman fark edilmesi üzerine rotasını değiştirerek Portekiz'in Porto kentindeki Francisco Sá Carneiro Havalimanı'na acil iniş yaptı.
- Uçaktaki 296 kişiden dumandan etkilenen bazı yolculara oksijen desteği sağlandı, hafif solunum yolu belirtileri gösteren iki erkek yolcu dahil üç yolcu sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
- Olayın yangından kaynaklanmadığı belirtilirken, kabinde duman oluşmasına neyin neden olduğunun belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı ve uçağın Porto'dan Boston'a planlanan sonraki seferi iptal edildi.
İspanya'nın Barcelona kentinden ABD'nin Boston kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağında, Atlantik Okyanusu üzerinde seyir sırasında duman paniği yaşandı. Kabinde duman fark edilmesi üzerine pilotlar rotayı değiştirerek uçağı Portekiz'e yönlendirdi.
296 KİŞİLİK UÇAKTA BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Delta Air Lines'a ait Airbus A330 tipi uçak, DL251 sefer sayısıyla Barcelona-Boston uçuşunu gerçekleştiriyordu. Yaklaşık 32 bin feet irtifada ilerleyen uçakta kabin içerisinde duman görülmesi üzerine mürettebat acil durum prosedürünü devreye aldı.
Uçakta bulunan 296 kişi, yaşanan gelişmenin ardından kısa süreli panik yaşarken pilotlar en yakın uygun havalimanına yönelme kararı verdi.
UÇAK PORTO'YA ACİL İNİŞ YAPTI
Uçağın rotası değiştirilerek Portekiz'in Porto kentindeki Francisco Sá Carneiro Havalimanı'na iniş gerçekleştirildi. Uçak piste indikten sonra ekipler tarafından kontrol edilirken, olayın yangından kaynaklanmadığı belirtildi.
Dumandan etkilenen bazı yolculara oksijen desteği sağlandı. Üç yolcu ise sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, iki erkek yolcunun hafif solunum yolu belirtileri gösterdiğini ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı.
DUMANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Olayın ardından uçağın teknik kontrolleri başlatıldı. Kabinde duman oluşmasına neyin neden olduğunun belirlenmesi için inceleme sürerken, uçağın Porto'dan Boston'a gerçekleştirmesi planlanan sonraki seferi iptal edildi.
Delta Air Lines tarafından olayla ilgili teknik değerlendirme yapılırken, yolcuların güvenliğinin sağlanmasının ardından uçuş planlamasının yeniden düzenleneceği bildirildi.