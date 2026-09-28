TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı Bursa’da konuk etti.

İLK YARIDA 3 FARKLI SKOR

Karşılaşmaya oldukça etkisiz başlayan A Milli Takımımız, konuk ekip İtalya'nın peş peşe bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. Bu skorla birlikte Bursa tribünlerinde tansiyon iyice yükseldi.

TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Skorun 3-0'a gelmesinin ardından stadyumu dolduran binlerce taraftar, faturayı yönetime ve teknik heyete kesti. Tribünlerden önce Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya yönelik istifa sloganları yükselirken, ardından tepkiler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yöneldi. Binlerce kişi hep bir ağızdan "TFF İstifa" ve "Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

''STADI TERK ETTİ'' İDDİASI

Maçın henüz ilk yarısı bitmeden yükselen bu tepkiler üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte stadyumdan ayrıldığı iddia edildi.