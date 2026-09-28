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Fransa, Belçika'yı tek golle yendi

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Fransa, Belçika'yı tek golle yendi
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, deplasmanda Belçika'yı 1-0 mağlup ederek 6 puanla grup liderliğine yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Belçika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Fransa, 1-0 kazandı.

FRANSA SON ANLARDA GALİP

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada yıldız oyuncu Michael Olise kaydetti.

FRANSA 6 PUANLA LİDER

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Fransa, puanını 6'ya yükseltti. İlk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup eden Belçika ise 3 puanda kaldı. Grubun üçüncü maç haftasında Belçika, A Milli Takımımızı konuk edecek. Fransa, sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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