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Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

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Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti Haber Videosunu İzle
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Fenerbahçe'yi unutmadığını gösteren görüntüsüyle dikkat çekti. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe şortu ve terlikleriyle görüntülenmesi, sarı-lacivertli kulüple bağını koruduğu şeklinde yorumlandı.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Fenerbahçe'ye ait ürünlerle görüntülendi. Portekizli teknik adamın üzerinde Fenerbahçe şortu, ayağında ise sarı-lacivertli kulübe ait terliklerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine Benfica ve ardından Real Madrid'de devam eden Mourinho'nun aradan geçen zamana rağmen eski kulübüne ait ürünleri kullanmayı sürdürmesi dikkat çekti.

Mourinho'nun özellikle günlük hayatında Fenerbahçe şortu ve terliklerini tercih etmesi, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği dönemi unutmadığını gösteren bir detay olarak öne çıktı.

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