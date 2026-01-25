Heyecanla beklenen yeni diziden paylaşılan tanıtımda, Hidayet'in evinden çıkan Ertan, Önder'den Asya'yı bulmasını talep ediyor. Önder, Ertan'ın neden fikrini değiştirip Hidayet'le iş birliği yapmak istediğini anlamaya çalışırken, Ertan'ın verdiği cevap ikilinin birbirinden bazı sırlar sakladığını ortaya koyuyor. Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir gecede yaşananlar, herkesin hayatında onarılması güç kırılmalara yol açar. Asya, en büyük kaybıyla yüzleşirken acısı hızla öfkeye ve hesap sorma arzusuna dönüşür. Yaşananların ardındaki karanlık, onu beklemediği isimlerle ve sarsıcı gerçeklerle karşı karşıya getirir.

Ertan, hatırlamadığı o geceye dair parçaları bir araya getirmeye çalışırken, eksik kalanlar süreci çıkmaza sürükler. İki cinayetin de baş şüphelisi olarak görülmesi üzerindeki baskıyı her geçen an artırır.

Hidayet, dağılmak üzere olan düzeni yeniden kurmak ister. Attığı her adım, yaptığı her hamle aile içindeki kırılgan dengeleri daha da sarsar.

Asya ve Ertan, yas ile sadakatin iç içe geçtiği bir eşiktedir. Sorular çoğalır, cevaplar gecikir. Herkesin bir şeyler sakladığı bu gecede, gerçeğe en çok yaklaşanın ödeyeceği bedel kaçınılmazdır.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koray ve İrem'in öldüğü gecenin ardından ortaya çıkan boşluklar, herkes için cevaplanması zor soru işaretlerine dönüşür. Asya, kaybettiği kardeşinin yasını erteleyip, şüphelerin peşinden gider. Bu şüpheler ve sarsıcı ihtimaller onu hiç beklemediği biriyle karşı karşıya getirir. Soluğu Ertan'ın yanında alarak onunla yüzleşir.

Ertan ise zihnindeki boşluklarla savaşmaktadır; hatırladıkları silik, hatırlamadıkları ise korkutucudur. Üzerindeki baskı artarken şüphe sadece dışarıda değil, Ertan'ın tam içindedir. Artık Asya'nın da karşısında çaresiz bir durumun içindedir. Tam olarak hatırlayamadığı o anlar sevdiği kadınla arasına duvar örer.

Taha, öğrendiği sarsıcı bilgiyle kontrolünü tamamen yitirir. Duyduğu öfke ve attığı fevri adım tehlikeli bir hamlenin başlangıcıdır.