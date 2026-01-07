Sahipsizler yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler 44. bölüm neden yok?

Bu akşam Star TV yayın listesinde Sahipsizler dizisinin adına rastlanmadı. Her hafta aynı gün yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen yapımın saatinde film yayınlanacağı görüldü. Yaşanan bu değişiklik sonrası, dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ve 44. bölümün neden ertelendiği merak konusu oldu.

SAHİPSİZLER BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. 7 Ocak 2026 tarihli yayın planında yapılan düzenleme sonrası dizinin takipçileri hayal kırıklığı yaşadı. Yayın akışına göre dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

SAHİPSİZLER BU AKŞAM NEDEN YOK?

Star TV'nin 7 Ocak 2026 tarihli resmi yayın listesinde Sahipsizler dizisinin yeni bölümüne yer verilmedi. Normal yayın saatinde dizinin önceki bölümlerinden birinin tekrarının ekrana gelmesi planlandı. Bu nedenle izleyiciler, hikâyenin yeni gelişmelerini bu hafta izleyemeyecek.

SAHİPSİZLER BU HAFTA NEDEN YAYINLANMIYOR?

Dizinin bu hafta ekrana gelmemesinin nedeni, yılbaşı dönemi sonrası uygulanan planlı yayın arası olarak açıklandı. Her yıl olduğu gibi televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilere kısa bir mola vererek tekrar bölümlerine ağırlık veriyor. Bu uygulama; yayın planlaması, reklam takvimi ve yapım süreciyle bağlantılı olarak hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Sahipsizler de yılbaşı tatili sonrası verilen kısa aradan etkilenen yapımlar arasında yer aldı.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İzleyicilerin merakla beklediği Sahipsizler 44. bölüm için tarih netleşti. Kanalın yayın planına göre dizinin yeni bölümü, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Yayın arasının ardından dizinin normal yayın düzenine dönmesi bekleniyor.

7 OCAK 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

Sahipsizler'in yeni bölümünün ekrana gelmemesiyle birlikte Star TV'nin 7 Ocak yayın programı da merak konusu oldu. Günün dikkat çeken yayınları şu şekilde sıralanıyor:

• 07:00 – Aramızda Kalsın

• 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

• 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

• 16:15 – Erkenci Kuş

• 19:00 – Star Haber

• 20:00 – Sahipsizler (Tekrar)

• 23:30 – Düğüm Salonu

• 01:30 – Düğüm Salonu

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, 44. bölümde hikâyenin temposu artacak. Kardeşlerin geleceğini doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler yaşanacak ve dizide dengeleri değiştirecek sürpriz olaylar ekrana gelecek. Kısa yayın arasının ardından Sahipsizler'in güçlü bir dönüş yapması bekleniyor.

SAHİPSİZLER 44. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere verilen kısa ara kapsamında Sahipsizler, 31 Aralık 2025'te de yeni bölümüyle yayınlanmamıştı. Bu hafta da tekrar bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin 44. bölümü, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.