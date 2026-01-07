Haberler

Sahipsizler yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler 44. bölüm neden yok?

Sahipsizler yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler 44. bölüm neden yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Star TV ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisinin yeni bölümü için geri sayım başlamıştı. Ancak 7 Ocak 2026 tarihli Star TV yayın akışında yapılan son değişiklik, dizinin akıbetine dair soru işaretleri oluşturdu. Yayın akışında dizinin yer almaması üzerine izleyiciler, "Sahipsizler bu hafta yayınlanacak mı, neden yok?" ve "Sahipsizler 44. bölüm neden ekrana gelmiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Bu akşam Star TV yayın listesinde Sahipsizler dizisinin adına rastlanmadı. Her hafta aynı gün yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen yapımın saatinde film yayınlanacağı görüldü. Yaşanan bu değişiklik sonrası, dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ve 44. bölümün neden ertelendiği merak konusu oldu.

SAHİPSİZLER BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. 7 Ocak 2026 tarihli yayın planında yapılan düzenleme sonrası dizinin takipçileri hayal kırıklığı yaşadı. Yayın akışına göre dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

SAHİPSİZLER BU AKŞAM NEDEN YOK?

Star TV'nin 7 Ocak 2026 tarihli resmi yayın listesinde Sahipsizler dizisinin yeni bölümüne yer verilmedi. Normal yayın saatinde dizinin önceki bölümlerinden birinin tekrarının ekrana gelmesi planlandı. Bu nedenle izleyiciler, hikâyenin yeni gelişmelerini bu hafta izleyemeyecek.

Sahipsizler yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler 44. bölüm neden yok?

SAHİPSİZLER BU HAFTA NEDEN YAYINLANMIYOR?

Dizinin bu hafta ekrana gelmemesinin nedeni, yılbaşı dönemi sonrası uygulanan planlı yayın arası olarak açıklandı. Her yıl olduğu gibi televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilere kısa bir mola vererek tekrar bölümlerine ağırlık veriyor. Bu uygulama; yayın planlaması, reklam takvimi ve yapım süreciyle bağlantılı olarak hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Sahipsizler de yılbaşı tatili sonrası verilen kısa aradan etkilenen yapımlar arasında yer aldı.

Sahipsizler yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler 44. bölüm neden yok?

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İzleyicilerin merakla beklediği Sahipsizler 44. bölüm için tarih netleşti. Kanalın yayın planına göre dizinin yeni bölümü, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Yayın arasının ardından dizinin normal yayın düzenine dönmesi bekleniyor.

Sahipsizler yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler 44. bölüm neden yok?

7 OCAK 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

Sahipsizler'in yeni bölümünün ekrana gelmemesiyle birlikte Star TV'nin 7 Ocak yayın programı da merak konusu oldu. Günün dikkat çeken yayınları şu şekilde sıralanıyor:

• 07:00 – Aramızda Kalsın

• 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

• 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

• 16:15 – Erkenci Kuş

• 19:00 – Star Haber

• 20:00 – Sahipsizler (Tekrar)

• 23:30 – Düğüm Salonu

• 01:30 – Düğüm Salonu

Sahipsizler yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler 44. bölüm neden yok?

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, 44. bölümde hikâyenin temposu artacak. Kardeşlerin geleceğini doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler yaşanacak ve dizide dengeleri değiştirecek sürpriz olaylar ekrana gelecek. Kısa yayın arasının ardından Sahipsizler'in güçlü bir dönüş yapması bekleniyor.

SAHİPSİZLER 44. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere verilen kısa ara kapsamında Sahipsizler, 31 Aralık 2025'te de yeni bölümüyle yayınlanmamıştı. Bu hafta da tekrar bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin 44. bölümü, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale

Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Sessiz sedasız geldi, Süper Lig devine imzayı attı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu