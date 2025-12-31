Sahipsizler neden yok, yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, Sahipsizler final mi yaptı, bitti mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül'ün başrollerinde yer aldığı Sahipsizler dizisinin hayranları, merakla 44. bölümün yayın tarihini sorguluyor. Dizinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığı, geçici bir yayın arası mı verildiği yoksa dizinin tamamen sona mı erdiği izleyiciler tarafından yanıt aranan konular arasında yer alıyor.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemo'nun Haşmet'e silah doğrultup tetiği çekmesi, iki aile arasında zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder. Ağır yaralanan Haşmet hastanede yaşam mücadelesi verirken, Cemo'nun bu hamlesi herkes için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Oğlunu korumak için her yolu mubah gören Bala ile yapılan hatanın mutlaka bir bedeli olması gerektiğini savunan Azize arasındaki görüş ayrılığı, yaşanan krizi daha da derinleştirir.

SAHİPSİZLER BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Sahipsizler dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yıl haftası nedeniyle televizyon kanallarının yayın planlarında değişiklik yapması, dizinin takipçilerini meraklandırdı.

SAHİPSİZLER BU HAFTA NEDEN YOK?

Yılbaşı haftası kapsamında yayın akışında özel programlara yer verilmesi nedeniyle Sahipsizler dizisine kısa bir ara verildi. Bu doğrultuda dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. 31 Aralık Çarşamba akşamı, Sahipsizler'in yayın saatinde özel yılbaşı programı izleyiciyle buluşacak.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Yayın takvimindeki değişikliğin ardından Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre dizinin 44. bölümünün, 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümle ilgili gelişmeler netleştikçe detaylar güncellenecek.

31 ARALIK 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI

Sabah saatlerinden itibaren gün boyu çeşitli program ve dizilere yer veren Star TV, akşam kuşağında yılbaşı özel yayınıyla izleyici karşısına çıkacak. Günün öne çıkan yayınları şu şekilde sıralanıyor:

• 07.00 – Aramızda Kalsın

• 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

• 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

• 16.15 – Söz

• 19.00 – Star Haber

• 20.00 – İbo Show Yılbaşı Özel

• 05.00 – Söz

Sahipsizler final yapmadı.