SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 yılına ilişkin gelişmeler, kamu sektöründe görev almak isteyen binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Bakanlık bünyesinde toplam 26 bin 673 personelin istihdam edilmesi planlanırken, başvuru tarihleri, tercih süreci, kadro dağılımı ve branş kontenjanları merakla takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? Detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alım planı kapsamında toplam 26 bin 673 yeni personelin istihdam edilmesi öngörülüyor. Planlanan alımların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi Bakanlığa bağlı farklı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Personel alım süreciyle birlikte sağlık hizmetlerinde insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenirken, adayların en çok araştırdığı konular arasında başvuru takvimi, tercih işlemleri, branş kontenjanları ve kadro dağılımı bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Başvuru takvimi ve tercih sürecine ilişkin resmi bilgilerin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaptığı açıklamada, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından adaylar, Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeye başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak ilan edilmedi.

Başvuru koşulları, adaylarda aranacak nitelikler ve tercih esaslarına ilişkin tüm ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunda yer alacak. Bakanlık tarafından şu ana kadar başvuru şartlarına ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadı.

Adayların resmi kurumlar tarafından yayımlanacak duyuruları takip ederek başvuru koşullarını öğrenmeleri gerekecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru işlemleri henüz başlamadı.

Başvuru ve tercih sürecinin, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu doğrultusunda yürütülmesi bekleniyor. Tercih işlemlerine ilişkin yöntem, tarih aralığı ve uygulanacak esaslar da yine yayımlanacak resmi kılavuz ile kesinlik kazanacak.

Bu nedenle adayların hem Sağlık Bakanlığı hem de ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmesi planlanan toplam 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Uzman Doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1

Açıklanan dağılıma göre en yüksek kontenjan uzman doktor kadrosu için ayrılırken, doktor kadroları da önemli bir paya sahip bulunuyor. Diğer branşlara ilişkin kontenjanlar ise Bakanlık tarafından paylaşılan planlamada yer aldığı şekilde açıklandı.

Personel alım sürecine ilişkin başvuru tarihleri, tercih işlemleri ve diğer ayrıntılar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile netleşecek.