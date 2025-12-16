Rüya gibi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

2025–2026 sezonuna iddialı bir giriş yapması beklenen Rüya Gibi, güçlü oyuncu kadrosu ve kadın merkezli dram anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seyircilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Rüya Gibi'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emir'in tehlikeli teklifini kabul etmek zorunda kalan Aydan, lüks ama bir o kadar da karanlık bir dünyanın kapılarını aralıyor. Emir'in "Sen artık bir patroniçesin" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Aydan ve Çido'nun köklü değişimi öne çıkıyor. Aydan ve Çido'nun üstlendikleri görev merak uyandırırken tanıtıma Efe'nin sözleri damga vuruyor. Parçalanmış bir araç ihbarı alan Efe, içinde Alya'nın izlerine ulaştığını söylemesi Aydan ve Sezen'i köşeye sıkıştırıyor.

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emir'in eksik parasını tamamlamak için harekete geçen Aydan, Tarık'tan beklenmedik bir darbe daha alır. Artık Aydan için Çido ile birlikte lüks kuaför salonunu işletip borçlarını ödemek dışında seçenek yoktur. Eski dostu Fiko ve Zeynep'in de desteğiyle kuaför büyük bir coşkuyla açılır. Görüntüde işler iyi gitmektedir ancak bu ışıltılı başlangıcın bodrum katında karanlık bir sır yatmaktadır. Aydan bir an önce borcunu ödeyip gitme derdindedir fakat çalışkanlığı ve Çido'yu polise karşı korumasından etkilenen Emir'in, Aydan için çok daha büyük planları vardır.

RÜYA GİBİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Rüya Gibi dizisinin 4. bölüm fragmanı şu an için yayımlanmış değildir. Yapımın takipçileri yeni fragmanı merakla beklemeye devam ediyor.

RÜYA GİBİ OYUNCULARI

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı Rüya Gibi, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Dizi ; İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken kendini bir anda lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın, Emir'le birlikte çıktığı riskli ve gizemlerle dolu hikâyeyi anlatıyor. Yayınlanan yeni karelerde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in uyumlu enerjisi dikkat çekerek Aydan ile Emir'in ilişkisine olan merakı artırıyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler de bulunuyor.

RÜYA GİBİ KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken hayatı bir anda değişen Aydan'ın hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli iş insanı Emir'le tanışmasıyla beklenmedik bir şekilde lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşen Aydan'ın yükseliş süreci, beraberinde tehlikeleri de getiriyor.

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Aydan, Çido ve Fiko karakterleri; güçlü bağları ve dostlukları sayesinde zorlukların üzerine giderken, yaşadıkları dramatik dönüşüm izleyicileri ekrana kilitleyecek.