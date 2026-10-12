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Rusya- Ukrayna savaşında sahadaki çatışmalar ve can kayıplarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Sivil kayıplara ilişkin açıklanan veriler ve ateşkes girişimleri gündemdeki yerini korurken, savaşın başlangıç tarihi, toplam can kaybı ve cephedeki son durum araştırılıyor. Peki, Rusya Ukrayna savaşı ne zaman başladı, kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir? Detaylar haberimizde.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri operasyon başlattığı 24 Şubat 2022 tarihinde başladı. Savaşın üzerinden dört yılı aşkın süre geçerken, çatışmalar Ekim 2026 itibarıyla devam ediyor. Savaş boyunca hem cephe hattında hem de kentlerde saldırılar sürerken, Birleşmiş Milletler tarafından doğrulanabilen sivil kayıpların yanı sıra tarafların açıkladığı askeri kayıp rakamları da gündeme geliyor.

Savaşta toplam kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin üzerinde uzlaşılmış, kesin bir rakam bulunmuyor. Bunun temel nedenlerinden biri, askeri kayıpların savaşın devam ettiği bölgelerde bağımsız şekilde doğrulanmasının güç olması. Bu nedenle sivil ölümler konusunda Birleşmiş Milletler'in doğruladığı rakamlarla, askeri kayıplara ilişkin tarafların veya askeri yetkililerin tahminlerini birbirinden ayırmak gerekiyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) Temmuz 2026'da açıkladığı verilere göre, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da en az 16 bin 431 sivil öldü. Bu kişilerin 803'ünün çocuk olduğu belirtildi. Aynı dönemde 48 bin 613 sivilin yaralandığı, yaralılar arasında 2 bin 960 çocuğun bulunduğu bildirildi. BM, bu rakamların yalnızca doğrulayabildiği sivil kayıpları kapsadığını ve gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

BM'nin daha sonraki Temmuz 2026 güncellemesinde ise 24 Şubat 2022'den itibaren doğrulanan sivil kayıpların sayısı 16 bin 874 ölü ve 51 bin 273 yaralı olarak açıklandı. Bu rakamların 820'sini çocukların oluşturduğu bildirildi.

Askeri kayıplara ilişkin rakamlar ise kaynaklara göre önemli ölçüde değişiyor. 12 Ekim 2026'da Bloomberg'e dayandırılan bir NATO yetkilisi değerlendirmesinde, Rusya'nın Eylül 2026'da 50 binden fazla personel kaybı yaşadığı, bunların yaklaşık 28 bininin öldüğü öne sürüldü. Aynı değerlendirmede Ukrayna'nın Eylül ayındaki askeri kaybının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi. Bu rakamlar bağımsız olarak kesinleştirilmiş toplam ölü sayısı değil, askeri değerlendirmeye dayanan tahminler olarak aktarılıyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

Rusya-Ukrayna savaşı 12 Ekim 2026 itibarıyla devam ediyor. Son gelişmelerde özellikle enerji altyapısına yönelik saldırılar, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar ve taraflar arasında gündeme gelen enerji ateşkesi öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsayan bir enerji ateşkesi konusunda anlaştığını açıkladı. Ancak Ukrayna tarafı, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların sürdüğünü bildirerek anlaşmanın uygulanmasına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'deki bir enerji tesisine yönelik saldırısını örnek göstererek enerji ateşkesinin karşılıklı uygulanması gerektiğini belirtti. Reuters'ın 12 Ekim tarihli haberinde de Ukrayna'nın Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladığı aktarıldı.

ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

Savaşın son döneminde enerji altyapısı önemli saldırı başlıklarından biri olmaya devam ediyor. BM'nin 2026 yılı verilerinde de Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının sürdüğü belirtiliyor. Aynı dönemde Ukrayna'nın da Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde enerji tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine ilişkin kayıtlar bulunuyor.

12 Ekim gecesi Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın ülkeye 121 saldırı dronu gönderdiğini açıkladı. Ukrayna makamlarına göre bunların 89'u etkisiz hale getirildi veya düşürüldü. Saldırılar nedeniyle çok sayıda bölgede hasar meydana geldiği bildirildi.

Harkiv bölgesinde de saldırılar devam etti. 11 Ekim'de Harkiv yakınlarındaki Pisoçin bölgesine düzenlenen füze saldırısında en az 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv kentinde 12 Ekim'de düzenlenen başka bir İHA saldırısında ise apartmanların hasar gördüğü ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

CEPHE HATTINDA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Savaş yalnızca hava saldırıları ve enerji altyapısına yönelik operasyonlarla sınırlı değil. Cephe hattında da Rusya ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 30 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'daki aylık kayıplarının 43 bin civarında olduğu ifade edildi. Rutte ayrıca Ukrayna'nın cephe hattında önceki dönemlere kıyasla daha iyi durumda olduğunu ve Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Eylül ayına ilişkin daha güncel NATO değerlendirmesinde ise Rusya'nın toplam personel kaybının 50 bini aştığı, bunun yaklaşık 28 bininin öldüğü belirtildi. Ukrayna'nın aynı ayda yaklaşık 5 bin askeri kayıp verdiği öne sürüldü. Bu rakamların askeri tahmin olduğu ve bağımsız olarak doğrulanmadığı dikkate alınıyor.

SİVİL KAYIPLARDA ARTIŞ

Birleşmiş Milletler verileri, 2026 yılında Ukrayna'daki sivil kayıpların da yüksek seviyede devam ettiğini gösteriyor.

BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'na göre 2026'nın ilk altı ayında Ukrayna'da 1.396 sivil öldü, 7.978 sivil yaralandı. Haziran ayında ise 293 sivilin öldüğü ve 1.990 kişinin yaralandığı doğrulandı. BM, Haziran ayındaki sivil kayıpların Nisan 2022'den bu yana bir ay içinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Temmuz ayında da sivil kayıplar yüksek seviyede kaldı. BM'nin açıklamasına göre 2026'nın ilk yedi ayında toplam 1.839 sivil öldü, 10 bin 638 sivil yaralandı. Böylece yılın ilk yedi ayında doğrulanan toplam sivil kayıp sayısı 12 bin 477'ye ulaştı.

BM ayrıca uzun menzilli füze ve İHA saldırılarının sivil kayıpların önemli nedenlerinden biri olduğunu bildirdi. Özellikle kent merkezlerine yönelik saldırılar nedeniyle cephe hattından uzakta bulunan bölgelerde de sivil kayıplar yaşandığı belirtildi.

SAVAŞTA ATEŞKES GÜNDEMİ

12 Ekim 2026 itibarıyla savaşın diplomatik boyutunda enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusu gündemde bulunuyor. Ancak ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı enerji ateşkesinin uygulanmasına ilişkin tarafların açıklamalarında farklılıklar bulunuyor.

Ukrayna tarafı, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek ateşkesin karşılıklı uygulanması gerektiğini açıklarken, Rusya'nın ateşkesi kabul ettiğine ilişkin net ve kapsamlı bir açıklama bulunmadığı yönünde haberler yayımlandı. Reuters ve Associated Press, ateşkesin kapsamı ve uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

Bu nedenle 12 Ekim 2026 itibarıyla Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini söylemek mümkün değil. Cephe hattındaki çatışmalar ve hava saldırıları devam ederken, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda diplomatik temaslar ve açıklamalar gündemde bulunuyor.