Ronaldo milli takımı bıraktı mı? SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımını neden bıraktı, son maçına ne zaman çıkacak?

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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla 23 yıllık milli takım kariyerini noktalama kararını duyuran yıldız futbolcu, kasım ayındaki milli maçların ardından 7 numaralı formayı bırakacağını bildirdi. Açıklamanın ardından Ronaldo'nun milli takımı neden bıraktığı, Portekiz formasıyla kaç maça çıktığı ve futbol kariyerine devam edip etmeyeceği gündeme geldi. Peki, Ronaldo milli takımı bıraktı mı, Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı neden bıraktı?

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Evet. Cristiano Ronaldo, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini kasım ayındaki milli ara sonrasında bitireceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda, 23 yıldır taşıdığı 7 numaralı formayı artık geleceğe devretme zamanının geldiğini belirtti.

Ronaldo, açıklamasında kararının kolay olmadığını ve bazı kararların yalnızca akılla değil, kalple de alındığını ifade etti. Portekiz'in her zaman kendisinin bir parçası olacağını belirten yıldız futbolcu, milli takımda birlikte çalıştığı takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve Portekiz halkına teşekkür etti.

CRISTIANO RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NI NEDEN BIRAKTI?

Cristiano Ronaldo, milli takımı bırakma kararının gerekçesini ayrıntılı biçimde açıklamadı. Ancak kararın, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından gelmesi dikkat çekti.

Eylül 2026'da Norveç ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde kalan Ronaldo, maçın ardından teknik heyetle yaşadığı sorunlar nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı. Daha sonra yaptığı açıklamada, teknik direktörün kendisine verdiği sözleri tutmadığını öne süren yıldız futbolcu, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan da özür dilemişti.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ve teknik direktör Jorge Jesus ise ekim ayında yaptıkları açıklamalarda Ronaldo'nun milli takıma dönebileceğini belirtmişti. Ronaldo da o dönemde milli takım kariyerini henüz bitirmediğini ve fiziksel olarak hazır olduğu sürece ülkesini temsil etmeye devam edeceğini söylemişti.

5 Kasım'daki emeklilik açıklamasında ise Ronaldo, teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlığı kararının doğrudan nedeni olarak göstermedi. Bu nedenle milli takıma veda kararının yalnızca söz konusu gerilimden kaynaklandığını söylemek için yeterli açıklama bulunmuyor.

RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA SON MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini kasım ayındaki milli maçların ardından noktalayacağını duyurdu. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 14 Kasım'da Danimarka'yı konuk edecek, 17 Kasım'da ise Galler deplasmanına çıkacak.

Ronaldo'nun açıklamasına göre milli takım kariyerinin sonu, kasım ayındaki bu maçların tamamlanmasının ardından gelecek. Yıldız futbolcunun son kez hangi karşılaşmada forma giyeceği ise maç kadroları ve teknik heyetin tercihleriyle netleşecek.

RONALDO'NUN PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İSTATİSTİKLERİ

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 23 yıl boyunca forma giydi. Ağustos 2003'te A Milli Takım'daki ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, milli formayla 234 karşılaşmada görev aldı ve 146 gol kaydetti.

Ronaldo, erkekler milli futbolunda hem en fazla maça çıkan hem de en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Portekiz kaptanı olarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesine tarihindeki ilk büyük uluslararası kupayı kazandıran Ronaldo, 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarında da takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

CRISTIANO RONALDO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde dünyaya geldi. 5 Kasım 2026 itibarıyla 41 yaşında olan futbolcu, forvet mevkisinde görev yapıyor.

Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Ronaldo, 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu. İngiliz ekibindeki performansının ardından 2009'da Real Madrid'e imza atan yıldız futbolcu, İspanyol kulübünde geçirdiği dönemde çok sayıda şampiyonluk yaşadı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

2018 yılında Juventus'a transfer olan Ronaldo, 2021'de yeniden Manchester United'a döndü. 2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a katılan futbolcu, kariyerini burada sürdürüyor.

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde elde ettiği başarılarla futbol tarihinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.