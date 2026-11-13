Ronaldo milli takımı bıraktı mı, Ronaldo Portekiz - Danimarka maçında yok mu, neden yok?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı. 41 yaşındaki yıldız, 23 yıllık milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Bu nedenle Danimarka maçında Portekiz kadrosunda yer almayacak.

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Evet, Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktı. Portekizli yıldız, Kasım ayının ilk haftasında yayımladığı veda mesajıyla milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Ronaldo, mesajına "Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor" sözleriyle başladı. Başını dik tutarak ve Portekiz için her şeyini vermiş olmanın huzuruyla ayrıldığını ifade etti.

RONALDO PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇINDA NEDEN YOK?

Ronaldo, milli takım kariyerini sonlandırdığı için Danimarka maçında forma giymeyecek. Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus da kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları için kadrosunu Ronaldo olmadan belirledi ve kadroya 7 yeni isim çağırdı.

RONALDO NEDEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI?

Ronaldo'nun milli takımdan ayrılık süreci, Ekim ayındaki Uluslar Ligi maçları öncesinde Jorge Jesus ile yaşadığı krizle başladı. Jesus, Danimarka deplasmanı öncesindeki basın toplantısında Ronaldo'nun ilk 11'de başlamayacağını açıkladı. Gerekirse oyuncuyu yalnızca 30 dakika kullanabileceğini söyleyen Jesus, "Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile görüşen Ronaldo, kamptan ayrıldı. Federasyon disiplin kurulu, izinsiz kamptan ayrılan Ronaldo'ya 30 gün men ve 255 euro para cezası verdi. Ronaldo ise ayrılık nedenlerini "zamanı geldiğinde" Portekiz halkına açıklayacağını söylemişti. Ronaldo, veda mesajında Jorge Jesus ile yaşanan krize doğrudan değinmedi.

RONALDO MİLLİ TAKIMDA KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 23 yılda 234 maça çıktı ve 146 gol attı. Ronaldo, milli takım tarihinin en çok gol atan ve en çok maça çıkan futbolcusu olarak tarihe geçti.

PORTEKİZ'DEN RONALDO'YA ÖZEL VEDA

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo için özel bir veda töreni hazırlıyor. Danimarka maçı öncesinde Portekizli futbolcuların sahaya Ronaldo'nun 7 numaralı formasıyla çıkacağı belirtildi. Maçın 7. dakikasında da tribünlerin katılımıyla Ronaldo'ya saygı duruşu yapılacak. Federasyon ayrıca milli takım kamplarında Ronaldo'nun kaldığı 201 numaralı odayı da bir daha kullanılmamak üzere kapatma kararı aldı.

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Danimarka maçı 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Braga'daki Estadio Municipal de Braga'da oynanacak. Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 4 maçta 4 galibiyet alan Portekiz 12 puanla lider durumda. Danimarka ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Portekiz, Danimarka'yı yenmesi halinde grup liderliğini garantileyecek.