Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ronaldo kaç gol oldu, Ronaldo 1000 gol oldu mu soruları futbolseverlerin gündeminde. Cristiano Ronaldo, 24 Kasım 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al Sadd'a karşı penaltıdan attığı golle kariyerindeki gol sayısını 987'ye çıkardı. Ronaldo henüz 1000 gole ulaşmadı ve bu tarihi hedefe 13 gol uzaklıkta bulunuyor. Portekizli yıldız, 28 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hazem deplasmanında sahaya çıkacak.

RONALDO KAÇ GOL OLDU?

Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki toplam gol sayısı 987 oldu. Portekizli futbolcu bu golleri 1345 maçta kaydetti ve maç başına yaklaşık 0,73 gol ortalaması yakaladı. Ronaldo'nun son golü, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Katar ekibi Al Sadd'ı 2-1 mağlup ettiği maçta geldi. Ronaldo bu karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandırdı.

RONALDO 1000 GOL OLDU MU?

Cristiano Ronaldo henüz 1000 gole ulaşmadı. 987 golü bulunan Portekizli yıldızın, kariyerinin 1000. golüne ulaşması için 13 gol daha atması gerekiyor. Ronaldo, son haftalarda attığı gollerle bu hedefe adım adım yaklaşıyor.

RONALDO 1000 GOLE KAÇ GOL KALDI?

Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmasına 13 gol kaldı. Portekizli yıldız, 21 Kasım'da Al Ahli karşısında attığı golle 986'ya ulaşmış, ardından Al Sadd'a attığı penaltı golüyle sayısını 987'ye yükseltmişti.

RONALDO GOLLERİNİ HANGİ TAKIMLARDA ATTI?

Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formalarını giydi. Portekizli yıldız, kariyerinin en golcü dönemini Real Madrid'de geçirdi ve İspanyol devinin formasıyla 450 gol attı. Ronaldo, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Sporting Lizbon'da ise 5 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı'nda 225 maçta 143 gole ulaşan Ronaldo, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

RONALDO'NUN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Al Hazem deplasmanına çıkacak. Saat 15.15'te başlayacak karşılaşma, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ronaldo'nun bu maçta gol atması halinde 1000 gol hedefine biraz daha yaklaşması bekleniyor.

RONALDO KAÇ YAŞINDA?

Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde doğdu. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, ileri yaşına rağmen gol atmaya devam ederek futbol tarihine geçen rekorlar kırmayı sürdürüyor.