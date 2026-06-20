Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, yıllar sonra yeniden sahalara dönüş iddialarıyla gündemde. Son günlerde İtalyan basınında yer alan haberler, Brezilyalı efsanenin Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşmaya yakın olduğu yönündeki iddiaları ön plana çıkardı. Özellikle İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinde geniş yer bulan gelişme, futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Ronaldinho hangi takımla anlaştı? Ronaldinho futbola geri mi dönüyor Detaylar...

RONALDINHO FUTBOLA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Ronaldinho'nun Ravenna ile anılması, futbolseverler arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Özellikle Brezilyalı yıldızın yeniden profesyonel futbol oynayıp oynamayacağı sorusu gündemin merkezine yerleşti.

Ancak mevcut açıklamalar, Ronaldinho'nun gelecek sezon Serie C'de forma giymeyeceğini ortaya koyuyor.

Ravenna Kulübü Başkan Yardımcısı Ariedo Braida, Tuttosport'a yaptığı açıklamada Ronaldinho'nun takımın pazarlama faaliyetlerinde yer alacağını ancak lig maçlarında forma giymeyeceğini söyledi.

Braida açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ronaldinho bizimle bir pazarlama etkinliğinde yer alacak ancak gelecek sezon Serie C'de oynamayacak. Kendisi 46 yaşında. Keşke hâlâ oynayabilecek durumda olsaydı.”

RONALDINHO HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ronaldinho'nun adı Serie C ekiplerinden Ravenna ile anılıyor. Daha önce 2008-2011 yılları arasında Milan forması giyen Brezilyalı futbolcunun, yıllar sonra yeniden İtalya ile bağlantı kurması spor kamuoyunda dikkat çekti.

Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport ve Tuttosport gibi İtalya'nın önemli spor gazeteleri, Ronaldinho ile Ravenna arasındaki ilişkiyi manşetlerine taşıdı. Ancak taraflar arasındaki iş birliğinin kapsamına ilişkin kesin bilgiler henüz açıklanmış değil.

Marca'da yer alan habere göre Ronaldinho'nun kulüpte nasıl bir rol üstleneceği netlik kazanmış değil. Brezilyalı yıldızın kulüpte hangi pozisyonda görev alacağı konusunda resmi açıklama bekleniyor.

İtalyan basınında yer alan açıklamalarda Ronaldinho'nun şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Yeni renkler, aynı gülümseme. Topla yeniden dans etmek ve Ignazio ile Cipriani ailesinin yanında yeni bir hikâye yazmak için sabırsızlanıyorum. Futbol benim için her zaman bir mutluluk kaynağı oldu ve bu ruhu Ravenna'ya taşımak istiyorum.”

Haberlere göre Ronaldinho ile ilgili resmi duyurunun 23 Haziran tarihinde Miami'de düzenlenecek bir etkinlikte yapılması bekleniyor.

İş Birliğinin Detayları Merak Ediliyor

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre söz konusu iş birliğinin büyük ölçüde pazarlama odaklı olduğu belirtiliyor. Ayrıca Ronaldinho'nun kulübe ortak olma ihtimalinin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

Bu nedenle Brezilyalı futbolcunun Ravenna'da tam olarak hangi görevde yer alacağı konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin tüm ayrıntıların Miami'deki etkinlik sonrasında açıklanması bekleniyor.