Romelu Lukaku'nun babası kim, Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku hangi takımlarda oynadı, Türkiye’de oynadı mı?

Roger Lukaku’nun Türkiye kariyerinin adresi Gençlerbirliği oldu. 1996-97 sezonunda Ankara ekibinin formasını giyen Roger Lukaku, burada bir sezon futbol oynadı ve 6 gol kaydetti. FC Boom, RFC Seraing, Germinal Ekeren ve KV Mechelen gibi takımlarda da oynayan Roger Lukaku’nun Türkiye macerası, oğlu Romelu Lukaku’nun çocukluk yıllarının bir bölümünü Ankara’da geçirmesiyle de ayrı bir önem taşıyor.

ROGER LUKAKU KİMDİR?

Roger Menama Lukaku, 6 Haziran 1967’de Kinşasa’da dünyaya geldi. Forvet mevkisinde oynayan Roger Lukaku, Zaire Milli Takımı’nda da görev yaptı. Futbol kariyerinin önemli bölümünü Belçika’da geçiren Lukaku, FC Boom, RFC Seraing, Germinal Ekeren, KV Mechelen ve KV Oostende gibi takımlarda forma giydi.

ROGER LUKAKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Roger Lukaku profesyonel kariyerine Afrika’da başladıktan sonra Belçika futboluna adım attı. FC Boom’da oynayan Lukaku, ardından RFC Seraing ve Germinal Ekeren formaları giydi. 1996 yılında ise kariyerinde farklı bir sayfa açarak Türkiye’ye geldi. Türkiye macerasının ardından KV Mechelen ve KV Oostende'de oynayan Roger Lukaku, profesyonel kariyerinin son dönemlerini Belçika'da geçirdi.

ROGER LUKAKU TÜRKİYE'DE OYNADI MI?

Evet, Roger Lukaku Türkiye’de futbol oynadı. Lukaku, 1996 yılında Gençlerbirliği’ne transfer olarak Ankara ekibinin formasını giydi. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da Roger Lukaku’nun Gençlerbirliği oyuncusu olarak yer aldığı ve kulüpteki lisans işlemlerinin 1996 yılında başladığı görülüyor.

Roger Lukaku’nun Gençlerbirliği dönemi 1996-1997 sezonuna denk geldi. Kariyer kayıtlarına göre Ankara temsilcisinde 30 lig maçında görev alan Lukaku, 3 gol kaydetti. TFF kayıtlarında ise oyuncunun Gençlerbirliği ile sözleşmesinin 1996’da başladığı ve 1997’de karşılıklı olarak sona erdirildiği görülüyor.

ROMELU LUKAKU'NUN TÜRKİYE İLE BAĞI

Roger Lukaku’nun Gençlerbirliği’nde forma giymesi, oğlu Romelu Lukaku’nun Türkiye ile olan bağının da temelini oluşturdu. Romelu Lukaku, çocukluk döneminin bir bölümünü babasının futbol kariyeri nedeniyle Türkiye’de geçirdi. Lukaku da Türkiye’de geçirdiği yılların kendisi için özel olduğunu daha sonra yaptığı açıklamalarda dile getirdi.

Sonuç olarak Romelu Lukaku’nun babası Roger Lukaku da profesyonel futbolcuydu ve kariyerinde Türkiye’de forma giydi. Roger Lukaku’nun Türkiye’deki adresi ise Gençlerbirliği olurken, Belçika’daki farklı kulüplerin yanı sıra Zaire Milli Takımı’nda da görev yaptı.