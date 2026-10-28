RoboMartı nedir, Martı’nın sürücüsüz aracı RoboMartı ne zaman hizmete girecek?

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RoboMartı, direksiyon başında bir sürücü olmadan hareket edebilen, yapay zekâ ile çalışan sürücüsüz araçları paylaşımlı yolculuk modeliyle bir araya getirmeyi amaçlayan bir proje. Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, projenin test sürüşlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ancak RoboMartı’nın ne zaman hizmete gireceği, hangi şehirlerde kullanılacağı ve kaç araçla yola çıkacağı henüz belli değil. İşte RoboMartı’ya dair bilinenler.

ROBOMARTI NEDİR?

RoboMartı, Martı’nın geliştirdiği yapay zekâ destekli sürücüsüz araç projesi. Proje, otonom sürüş teknolojisini paylaşımlı ulaşım hizmetiyle birleştirerek şehir içinde direksiyon başında insan olmadan yolculuk yapılmasını hedefliyor. Bugüne kadar daha çok ABD ve Çin’deki teknoloji şirketlerinin çalışmalarıyla gündeme gelen sürücüsüz araç teknolojisi, RoboMartı ile Türkiye’de de gündeme taşındı.

ROBOMARTI NASIL ÇALIŞIYOR?

Şirketin açıklamasına göre RoboMartı araçları, yüksek çözünürlüklü kameraların yanı sıra lidar ve radar sensörleriyle donatıldı. Bu donanım sayesinde araç, çevresini 360 derece algılayabiliyor. Yapay zekâ destekli sistem; trafik ışıklarını, yayaları ve diğer araçları algılayarak insan müdahalesi olmadan rota takip etmeyi amaçlıyor.

ROBOMARTI NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

RoboMartı’nın kullanıcıların hizmetine sunulacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, test sürüşlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bazı haberlerde aracın Martı uygulaması üzerinden çağrılabileceği ve yakında hizmete sunulacağı ifade edilse de, projenin hangi şehirlerde ve kaç araçla başlayacağına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

OĞUZ ALPER ÖKTEM NE DEDİ?

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, RoboMartı ile Türkiye’de sürücüsüz ulaşımın geleceğine ilk adımı attıklarını söyledi. Öktem, hedeflerinin yapay zekâ ile çalışan sürücüsüz araçları paylaşımlı yolculukla buluşturarak ulaşımda yeni bir dönem başlatmak olduğunu ifade etti. Öktem, test sürüşlerinin başarıyla tamamlanmasının şirketin bu alandaki teknolojik gelişimini ortaya koyduğunu vurguladı.

ROBOMARTI’NIN AMACI NE?

Martı, RoboMartı projesiyle paylaşımlı ulaşım modelini sürücüsüz araç teknolojisiyle birleştirerek şehir merkezlerinde araç yoğunluğunu, bekleme sürelerini ve ulaşım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR TÜRKİYE’DE KULLANILABİLİR Mİ?

Sürücüsüz araçların Türkiye’de trafiğe çıkıp ticari olarak yolcu taşıyabilmesi, ilgili yasal düzenlemelere ve izin süreçlerine bağlı bulunuyor. RoboMartı’nın hizmete girmesi için gerekli yasal çerçeveye ve izinlere ilişkin şirket tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

MARTI TAG KARARI GÜNDEMDEYDİ

RoboMartı’nın tanıtılması, Martı’nın paylaşımlı yolculuk hizmeti Martı TAG’a ilişkin önemli bir yargı kararının ardından geldi. 14. Bölge Adliye Mahkemesi, taksi odalarının açtığı haksız rekabet davasında, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetmişti. Martı, bu kararın ardından sürücüsüz araç projesiyle de faaliyet alanını genişletme hedefini ortaya koydu.