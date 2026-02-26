Resident Evil Requiem için geri sayım resmen başladı. Capcom tarafından geliştirilen ve serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen yapım, lansmana saatler kala bazı platformlarda ön yüklemeye açıldı. Küresel çıkış takvimi netleşirken, oyuncuların en çok merak ettiği iki soru öne çıkıyor: Resident Evil Requiem ne zaman çıkacak? Resident Evil Requiem Türkiye'de saat kaçta çıkacak? Detaylar...

RESIDENT EVIL REQUIEM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resident Evil Requiem dünya genelinde 27 Şubat tarihinde erişime açılıyor. Ancak çıkış saatleri platforma göre değişiklik gösteriyor.

Capcom'un Steam üzerinden yayınladığı bilgilendirme gönderisine göre:

PlayStation ve Xbox sürümleri, çoğu bölgede yerel saat dilimine göre 27 Şubat gece yarısı (00:00) itibarıyla oynanabilir olacak.

PC sürümü (Steam ve Epic Games Store) için ise saatler bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Bu durum özellikle küresel lansmanlarda sıkça görülen "eş zamanlı küresel açılış" ile "yerel saat bazlı açılış" arasındaki farktan kaynaklanıyor. Konsollarda genellikle yerel saat dilimi baz alınırken, PC platformlarında merkezi bir saat planlaması uygulanabiliyor.

Ön sipariş veren Steam kullanıcıları için ise önemli bir avantaj mevcut: Oyun şimdiden ön yüklemeye açılmış durumda. Bu sayede dosyalar önceden indirilebiliyor ve çıkış anında bekleme süresi minimuma indiriliyor. Özellikle yüksek boyutlu AAA yapımlarda ön yükleme, lansman günü yoğunluğunu aşmak açısından kritik önem taşıyor.

Serinin ikonik karakterlerinden Leon S. Kennedy'ye yeniden hayat verecek olan yapım, çıkışına saatler kala sosyal medyada ve forumlarda yoğun şekilde konuşuluyor. Lansman öncesinde spoiler içeriklerin yayılmaya başlaması ise topluluk içinde tartışma yaratmış durumda.

RESIDENT EVIL REQUIEM TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Türkiye'deki oyuncular için net saat bilgisi de paylaşıldı. İstanbul saat dilimine göre çıkış takvimi şöyle:

İstanbul

Konsol (PlayStation & Xbox): 27 Şubat – 02:00

PC (Steam & Epic Games Store): 27 Şubat – 08:00

Bu saat farkının temel nedeni, konsol sürümlerinin yerel gece yarısı modeline göre açılması, PC sürümünün ise küresel planlamaya göre aktif edilmesi.

Özellikle PC oyuncularının sabah saatlerini beklemesi gerekecek olması dikkat çekiyor. Konsol kullanıcıları ise gece saatlerinde oyuna erişebilecek.