Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Recep İvedik’in altıncı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmasıyla yeniden gündeme geldi. Recep İvedik 6’nın çekim mekanları, çekim tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu sinemaseverler tarafından araştırılıyor. İşte Recep İvedik 6 filmi hakkında merak edilenler ve filmin oyuncuları...

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının en çok ilgi gören komedi serilerinden Recep İvedik'in altıncı filmi, macera dolu hikâyesiyle izleyicileri Afrika'ya götürüyor. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6, Togan Gökbakar tarafından yönetildi. 2019 yılında vizyona giren filmde Recep İvedik'in Konya'ya gitmek isterken kendisini Kenya'da bulması ve burada yaşadığı birbirinden komik olaylar anlatılıyor. Peki, Recep İvedik 6 nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 6 oyuncuları kimler ve filmin konusu ne?

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6'nın hikâyesi Kenya'da geçse de filmin çekimlerinin önemli bölümü Türkiye'de gerçekleştirildi. Filmin çekimleri Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan longoz ormanlarında yapıldı. Afrika atmosferini yansıtmak amacıyla bölgede özel platolar kuruldu ve film için iki ayrı köy inşa edildi. Yapımda yaklaşık 300 kişilik bir ekibin görev aldığı belirtildi.

Filmin çekimlerinde doğal çevrenin yanı sıra özel olarak hazırlanan dekor ve platolardan da yararlanıldı. Böylece Recep İvedik'in Kenya'daki maceralarının geçtiği ortam Türkiye'deki çekim alanları kullanılarak oluşturuldu.

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6, 2019 yılında izleyiciyle buluştu. Film, 8 Kasım 2019'da sinemalarda gösterime girerken bazı kaynaklarda vizyon tarihi 9 Kasım 2019 olarak da yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken senaryoyu Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar birlikte kaleme aldı. Yapım yılı ise 2017 olarak listeleniyor.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 6'nın başrolünde serinin değişmez karakteri Recep İvedik'i canlandıran Şahan Gökbakar bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Chidi Benjamin John, Kepsin Misodi Teke, Mbaye Dieng, Lorraine Kadye ve Furkan Bayraktar gibi isimler yer alıyor.

Filmin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Şahan Gökbakar: Recep İvedik

• Nurullah Çelebi: Nurullah

• Somer Karvan: Tur Rehberi

• Chidi Benjamin John: Nahu Sef

• Kepsin Misodi Teke: Hunkutu Sef

• Mbaye Dieng: Songa

• Lorraine Kadye: Zouya

• Furkan Bayraktar: Fazılp

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NE?

Recep İvedik 6'da Recep'in macerası, aldığı bir davetle başlıyor. Recep, Konya'da düzenlenen kuru fasulye festivaline katılmak üzere yola çıkıyor. Yanına arkadaşı Nurullah'ı da alan Recep'in yolculuğu, seyahat acentesinin yaptığı hata nedeniyle beklenmedik bir şekilde değişiyor.

Konya'ya gitmeyi bekleyen ikili, kendilerini bir anda Kenya'da buluyor. Türkiye'ye geri dönmenin yollarını arayan Recep ve Nurullah, bilmedikleri bu coğrafyada iki düşman yerli kabilenin arasında kalıyor. Recep ise kendine özgü yöntemleriyle bu zorlu ortamda hayatta kalmaya çalışırken birbirinden ilginç ve komik olayların içine sürükleniyor.

RECEP İVEDİK 6 YÖNETMENİ Kİ?

Filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar üstleniyor. Senaryoda ise Togan Gökbakar ile Şahan Gökbakar'ın imzası bulunuyor. Yapımcılığını da Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte üstlendi.

RECEP İVEDİK 6 KAÇ DAKİKA?

Komedi türündeki Recep İvedik 6'nın süresi 1 saat 49 dakika, yani 109 dakika. Film 2019 yılında sinemalarda gösterime girdi.

Kısacası Recep İvedik 6, Türkiye'deki çekim noktalarıyla Afrika atmosferini bir araya getiren, Recep İvedik karakterinin bu kez Kenya'da yaşadığı maceraları konu alan serinin filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.