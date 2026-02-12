Haberler

Ramazan Yıldız kimdir? CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız neden tutuklandı?
CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, CHP'nin Adalar'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine saatler kala gözaltına alındı. Yıldız, yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, Ramazan Yıldız kimdir? CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız neden tutuklandı? Detaylar haberimizde.

RAMAZAN YILDIZ KİMDİR?

Ramazan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapmaktadır. Partinin gençlik teşkilatında aktif rol alan Yıldız, Adalar'da CHP'nin çeşitli sosyal ve siyasi etkinliklerinde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Gençlik kollarındaki faaliyetleri, yerel siyaset ve parti etkinliklerinde gençlerin temsil edilmesine katkı sağlamak amacıyla sürdürülmektedir.

Yıldız, CHP'nin özellikle genç seçmenle etkileşimde bulunduğu organizasyonlarda aktif rol almasıyla tanınmaktadır. Bu yönüyle parti içindeki etkinliği, Adalar'daki yerel siyaset gündeminde dikkat çeken bir figür olmasını sağlamaktadır.

CHP ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI RAMAZAN YILDIZ NEDEN TUTUKLANDI?

CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Yıldız, dün akşam saatlerinde emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılık tarafından ifadesi alınan Yıldız, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, yapılan incelemelerin ardından Yıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

