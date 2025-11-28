Raif Ali Dinçkök, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak özellikle Akkök Holding çatısı altındaki liderlik pozisyonlarıyla tanınıyor. 1971 yılında İstanbul'da doğan Dinçkök, Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş dünyasında hızlı bir yükseliş gösterdi. Peki, Raif Dinçkök kimdir, kaç yaşında, nereli? Raif Dinçkök evli mi, kaç evlilik yaptı, çocuğu var mı? Detaylar...

RAİF ALİ DİNÇKÖK KİMDİR?

Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Raif Ali Dinçkök, özellikle Akkök Holding bünyesindeki liderlik pozisyonlarıyla tanınmaktadır. 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dinçkök, eğitim hayatını yurt dışında tamamladı. Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Dinçkök, ardından kariyerine aile şirketlerinde adım atarak iş dünyasında hızlı bir yükseliş kaydetti.

Dinçkök, 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'nin Satın Alma Bölümü'nde görev alarak profesyonel yolculuğunun ilk adımlarını attı. 2000–2003 yılları arasında ise Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak çalışarak enerji sektöründe önemli deneyimler edindi.

Bu görevlerin ardından Akkök Holding çatısı altında uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Tecrübesi, yönetim becerisi ve şirkete kattığı vizyon doğrultusunda Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Bugün Raif Ali Dinçkök ; Aksa Akrilik, Akkim, Akiş GYO, Akmerkez GYO ve Akkök Next gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yönetiminde aktif rol almakta, bazı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, bazı şirketlerde ise Başkan Vekili ya da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Grup şirketlerindeki bu geniş sorumluluk alanı, Dinçkök'ün Türkiye iş dünyasındaki etkisini ortaya koymaktadır.

RAİF ALİ DİNÇKÖK KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Raif Ali Dinçkök, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. İş dünyasında uzun yıllara yayılan deneyimiyle, Türkiye'nin en tecrübeli kurumsal liderlerinden biri kabul edilmektedir.

RAİF ALİ DİNÇKÖK NERELİ?

Raif Ali Dinçkök İstanbul doğumludur. Ailesi de Türkiye'nin köklü iş insanları arasında yer aldığından, İstanbul iş dünyasında güçlü bir geçmişe sahip bir çevrede yetişmiştir.

RAİF ALİ DİNÇKÖK EVLİ Mİ, KAÇ EVLİLİK YAPT?

Raif Ali Dinçkök'ün özel hayatı zaman zaman magazin basınının gündemine gelse de, resmî biyografilerde medeni durumuna ilişkin bilgi yer almamaktadır. Ancak medyada yer alan haberlere göre Dinçkök, uzun yıllar süren evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmış ve 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşanmıştır.

Dinçkök'ün boşanma sonrası özel hayatı da merak konusu olmuş, bir dönem ressam Sevinç Yıldız ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelmiştir. Ancak bu süreçlerin hiçbiri Dinçkök tarafından resmî bir açıklamayla doğrulanmamıştır.

RAİF ALİ DİNÇKÖK ÇOCUĞU VAR MI?

Raif Ali Dinçkök'ün çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin resmî, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Medyada yer alan bazı haberlerde, ressam Sevinç Yıldız'ın hamile olduğu ve "İris" adını verdiği bebeğin babasının Raif Dinçkök olduğu iddia edilmiştir. Bu iddiaların ardından İstanbul Aile Mahkemesi tarafından DNA testi yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yer bulsa da sürecin hukuki boyutu ve sonuçları hakkında doğrulanmış kurumsal bir açıklama bulunmadığı için kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.