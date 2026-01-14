Rabia Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Rabia Karaca ne iş yapıyor?

Bir dönem evlilik programlarının en dikkat çeken gelin adayı olan Rabia Karaca, Kısmetse Olur yarışmasıyla geniş kitlelerin ilgisini çekmişti. Şimdi ise hakkında çıkan gözaltı kararıyla sosyal medyanın gündemine yeniden geldi. Peki, Rabia Karaca kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ayrıca, Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca neden tutuklandı? İşte detaylar…

RABİA KARACA KİMDİR?

Rabia Karaca, Kısmetse Olur yarışmasının 2016 sezonunda ekranlara gelen ve favori gelinlerden biri olarak dikkat çeken isimlerden biridir. İzmir doğumlu olan Karaca, sosyal hayatı ve yarışmadaki performansıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi elde etti.

Yarışmada özellikle duygusal ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken Karaca, program sonrası da adından söz ettirmeye devam etti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolar, takipçileriyle kurduğu etkileşim ve tarzıyla her zaman gündemde olmayı başardı.

RABİA KARACA KAÇ YAŞINDA?

Rabia Karaca, 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2025 itibarıyla 31 yaşında olan Karaca, genç yaşına rağmen hem televizyon hem sosyal medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

RABİA KARACA NERELİ?

Rabia Karaca, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir şehrinde doğmuştur.

RABİA KARACA NE İŞ YAPIYOR?

Kısmetse Olur'un fenomen gelini Rabia Karaca, yarışma sonrası kariyerini sosyal medya ve influencerlık üzerine yoğunlaştırmıştır. Bunun yanında mankenlik ve sunuculuk deneyimleri de bulunmaktadır.

Yarışma öncesi ve sonrasında çeşitli projelerde yer alarak ekran deneyimi kazanmıştır. Instagram ve diğer sosyal platformlarda takipçileriyle etkileşimde bulunarak moda, yaşam tarzı ve estetik dönüşümünü paylaşmıştır.

KISMETSE OLUR YARIŞMACISI RABİA KARACA NEDEN TUTUKLANDI?

Rabia Karaca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul genelinde birçok adrese ve eğlence mekanına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma sonrası Rabia Karaca, mahkeme kararıyla tutuklandı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Karaca'nın adı yeniden gündeme geldi. Tutuklanma nedeni olarak soruşturmanın yasaklı maddelerle ilgili yürütüldüğü belirtildi.