PSG Arsenal maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Avrupa futbolunun en prestijli kupasında şampiyonu belirleyecek PSG - Arsenal finali yaklaşırken, taraftarlar maçın detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. PSG Arsenal eşleşmesinin tek maç üzerinden mi oynanacağı yoksa rövanş karşılaşmasının olup olmayacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi final formatına ilişkin tüm detaylar...

PSG ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Fransız devi PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal, kupayı müzesine götürmek için finalde kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve maç formatı netlik kazandı.

PSG ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSG ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra internet üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

PSG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbol dünyasının merakla beklediği final mücadelesi, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. PSG ile Arsenal arasındaki dev karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İki takım da sezon boyunca gösterdikleri başarılı performansı kupayla taçlandırmak isterken, futbolseverler nefes kesen bir final karşılaşmasına tanıklık edecek.

PSG ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. PSG ile Arsenal arasındaki mücadele, Budapeşte'nin simge statlarından biri olan Puskás Arena'da oynanacak.

Modern yapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çeken stadyumda binlerce taraftar tribünlerde yerini alacak.

PSG ARSENAL MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Şampiyonlar Ligi finalinde eşleşmeler çift maç üzerinden oynanmıyor. PSG ile Arsenal arasındaki final karşılaşması tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın normal sürede eşitlikle tamamlanması halinde önce uzatma dakikalarına geçilecek. Eşitlik bozulmazsa UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunu seri penaltı atışları belirleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI İÇİN DEV MÜCADELE

PSG tarihinde ilk kez kupayı kazanma hedefini sürdürürken, Arsenal ise Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Futbol dünyasının gözünü çevirdiği dev final, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek.

PSG-Arsenal finali, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.