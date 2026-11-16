Evet, PS5 dinlenme modundayken oyun, uygulama ve güncelleme indirmeye devam edebiliyor. Bunun için konsol ayarlarında dinlenme modunda internete bağlı kalma özelliğinin açık olması gerekiyor. Doğru ayarlar yapıldığında PS5, dinlenme moduna geçse bile indirmeleri arka planda sürdürüyor, güncellemeleri otomatik yüklüyor ve kumandaları şarj edebiliyor. Daha düşük enerji tüketimiyle indirmelerin tamamlanmasını sağlayan bu özellik, uzun indirme sürelerinden kurtulmak isteyenler için en pratik çözüm olarak öne çıkıyor. İşte PS5 dinlenme modunda indirme ayarları ve dikkat edilmesi gerekenler.

PS5 DİNLENME MODUNDA İNDİRME YAPAR MI?

PS5, dinlenme modunda indirme yapabiliyor. Ancak bunun için "İnternet'e Bağlı Kal" seçeneğinin etkin olması şart. Bu seçenek kapalıysa konsol dinlenme moduna geçtiğinde internet bağlantısı kesiliyor ve indirme duruyor.

PS5 DİNLENME MODUNDA İNDİRME AYARI NASIL YAPILIR?

PS5'in dinlenme modunda indirmeye devam etmesi için şu adımlar izlenebilir:

Ana ekrandan Ayarlar menüsüne girin.

Sistem bölümünü seçin.

Güç Tasarrufu sekmesine gidin.

Dinlenme Modunda Kullanılabilecek Özellikler seçeneğini açın.

İnternet'e Bağlı Kal seçeneğini etkinleştirin.

Bu ayar yapıldıktan sonra konsol dinlenme moduna alındığında devam eden indirmeler kesintisiz sürüyor.

PS5'TE OTOMATİK İNDİRME VE GÜNCELLEME NASIL AÇILIR?

Oyun ve sistem güncellemelerinin dinlenme modunda kendiliğinden inip yüklenmesi için Ayarlar menüsündeki Kaydedilen Veriler ve Oyun/Uygulama Ayarları bölümünden Otomatik Güncellemeler kısmına girilmesi gerekiyor. Burada Otomatik İndir ve Dinlenme Modunda Otomatik Yükle seçenekleri açıldığında güncellemeler kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan tamamlanıyor.

PS5 DİNLENME MODUNA NASIL ALINIR?

PS5'i dinlenme moduna almak için kumandadaki PS tuşuna basarak kontrol merkezini açın, ardından güç simgesini seçip Dinlenme Moduna Gir seçeneğine tıklayın. Konsol dinlenme moduna geçtiğinde güç ışığı turuncu renkte yanıyor.

TELEFONDAN PS5'E OYUN İNDİRİLEBİLİR Mİ?

PlayStation App uygulaması üzerinden telefondan PS5'e uzaktan oyun indirmesi başlatılabiliyor. Bunun için konsolun dinlenme modunda olması ve İnternet'e Bağlı Kal ile PS5'in Ağ Üzerinden Açılmasını Etkinleştir seçeneklerinin açık olması gerekiyor. Bu sayede evde olmasanız bile satın aldığınız oyun, siz eve dönmeden konsola inmiş oluyor.

PS5 DİNLENME MODUNDA İNDİRME YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Konsol dinlenme modundayken ve güç ışığı turuncu yanarken fişten çekilmemeli. Aksi halde indirme yarıda kalabiliyor ve veri bozulması yaşanabiliyor. Ayrıca konsolun havalandırma boşluklarının kapalı olmaması ve internet bağlantısının stabil olması, indirmenin sorunsuz tamamlanması açısından önem taşıyor. İndirme hızını artırmak isteyenler için kablolu internet bağlantısı tercih edilmesi öneriliyor.