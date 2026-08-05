Polis alımı 2026 SON DAKİKA! Polislik başvurusu ne zaman? PMYO polislik taban puanları kaç, şartları neler?

Polislik mesleğini hedefleyen binlerce aday, 2026 yılı alım takvimine ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek yeni alım sürecinde başvuru tarihleri, taban puanlar ve adaylarda aranacak şartlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Polislik başvurusu ne zaman? PMYO polislik taban puanları kaç, şartları neler? Detaylar...

POLİS ALIMI 2026 SON DAKİKA!

2026 yılı polis alım sürecine ilişkin adayların beklediği resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek polis alımlarına ilişkin duyurunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

Polis adayları, başvuru tarihleri açıklandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek kılavuz üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar resmi ilanla birlikte netlik kazanacak.

Polis alımlarında adayların başvuru şartlarını eksiksiz taşıması ve ilan edilen takvime uygun şekilde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

POLİSLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 yılı polislik başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi başvuru takvimi sonrasında adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecine ilişkin kesin tarihler ve başvuru yöntemi, yayımlanacak resmi kılavuz ile duyurulacak.

PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI KAÇ?

Lise mezunu adayların başvurduğu Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımlarında değerlendirme YKS yerleştirme puanı üzerinden değil, ÖSYM tarafından açıklanan TYT ham puanı esas alınarak yapılıyor.

2026 yılı için paylaşılan bilgilere göre adayların;

TYT'den en az 250 ham puan alması beklenmektedir.

PMYO başvurularında yalnızca puan şartını sağlamak yeterli olmayıp, diğer başvuru kriterlerinin de eksiksiz karşılanması gerekiyor.

POMEM (ÖN LİSANS VE LİSANS) BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversite mezunlarına yönelik gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımlarında adayların KPSS puanları esas alınmaktadır.

Başvuru kriterleri şu şekildedir:

Lisans mezunlarının KPSS P3 puan türünden en az 60,00 puan almış olması gerekir.

Ön lisans mezunlarının KPSS P93 puan türünden en az 65,00 puan almış olması gerekir.

Adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olması şartı aranır.

PMYO (LİSE MEZUNU) BAŞVURU ŞARTLARI

PMYO kapsamında başvuruda bulunacak lise mezunu adaylar için belirlenen temel kriterler şunlardır:

TYT'den en az 250 ham puan alınması beklenmektedir.

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak gerekir.

Erkek adaylar için en az 167 santimetre, kadın adaylar için ise en az 162 santimetre boy şartı uygulanmaktadır.

2026 yılı polis alımına ilişkin kesin başvuru tarihleri ve uygulanacak usuller, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzu sonrasında kesinleşecektir. Burada yer alan bilgiler, açıklanan mevcut resmi kriterler doğrultusunda hazırlanmıştır.