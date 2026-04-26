Pendikspor Boluspor maçı hangi kanalda, Pendikspor Boluspor nereden CANLI izlenir?

Pendikspor - Boluspor maçı canlı yayın seçenekleri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 16:00'da start alan müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Connect, tabii Spor 2 ve beIN Sports Max 2 platformlarından ise naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen sporseverler TRT Spor kanalını tercih edebilirken, internet üzerinden kesintisiz izlemek isteyenler için dijital yayın alternatifleri de hazır durumda. İstanbul'daki bu kritik puan mücadelesine dair son dakika gelişmeleri haberimizin devamında yer alıyor.

PENDİKSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesini yakından ilgilendiren dev bir randevu bizi bekliyor! İstanbul temsilcisi Pendikspor, kendi sahasında Karadeniz'in güçlü ekibi Boluspor'u konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanan bu kritik müsabaka, saat 16:00 itibarıyla başladı. Ligin düğümünün çözüleceği bu haftada, her iki takımın da sahadan 3 puanla ayrılmaktan başka hedefi yok.

PENDİKSPOR - BOLUSPOR CANLI MAÇ İZLEME YOLLARI

Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanan bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için üç ana yayın mecrası bulunuyor:

• TRT Spor: Şifresiz ve konferans yayın seçeneğiyle sahadaki tüm önemli anları anlık olarak ekrana taşıyor.

• Bein Sports Max 2: Karşılaşmayı naklen ve kesintisiz olarak izleyiciyle buluşturuyor.

• tabii Spor 2: Dijital platform üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle canlı yayın hizmeti sunuyor.

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Kritik mücadeleyi herhangi bir abonelik ücreti ödemeden izlemek isteyen sporseverler için TRT Spor, aşağıdaki platformlarda ve kanal numaralarında yayına devam ediyor:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz HD yayın üzerinden tüm Türkiye’den erişim sağlanabilir.

BEIN SPORTS MAX 2 VE DİJİTAL PLATFORM DETAYLARI

Müsabakayı daha detaylı bir anlatımla izlemek isteyenler için Bein Sports Max 2 kanalının platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 83. Kanal

• Kablo TV: 237. Kanal Ayrıca internet üzerinden beIN Connect ve tabii Spor 2 uygulamalarına giriş yaparak; akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdan maçı donmadan, HD kalitesinde takip edebilirsiniz.

PENDİK İLÇE STADYUMU'NDA KRİTİK 90 DAKİKA

İstanbul’un Pendik ilçesinde yer alan Pendik İlçe Stadyumu, bugün 1. Lig Konferans Yayın kuşağının en çekişmeli maçlarından birine ev sahipliği yapıyor. Saat 16:00'da ilk düdüğün çalmasıyla başlayan maçta, Pendikspor taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet ararken; Boluspor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Maçın anlık skorunu ve gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.