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Pastırma yazı, sonbaharın son dönemlerinde görülen kısa süreli sıcak ve güneşli hava koşullarıyla gündeme geliyor. 2026 yılında ise pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak edilirken, kasım ayının ilk günleri öne çıkıyor. Peki, Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Detaylar...

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı için yapılan tahminlerde ise pastırma sıcaklarının kasım ayının ilk günlerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Verilen tahmin senaryosuna göre 1-10 Kasım 2026 tarihleri arasında ılık hava koşullarının görülmesi bekleniyor. Ancak söz konusu tarihler kesinleşmiş bir meteorolojik takvim olarak değerlendirilmemeli.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun vadeli tahmininde de kasım ayında Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Dolayısıyla 2026 yılı için pastırma yazının kasım ayının ilk bölümünde görülmesi ihtimali öne çıkıyor. Bununla birlikte hava koşullarının bölgelere göre farklılık gösterebileceği ve uzun vadeli tahminlerin zaman içinde güncellenebileceği göz önünde bulundurulmalı. MGM de mevsimlik tahminlerin düzenli olarak takip edilmesini ve bu tahminlerin uzun vadeli planlamalarda fikir vermesi amacıyla kullanılmasını belirtiyor.

BU YIL PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında pastırma sıcakları için öne çıkan dönem kasım ayının ilk günleri olarak gösteriliyor. Verilen tahmin senaryosunda 1-10 Kasım 2026 arasında ılık hava koşullarının etkili olabileceği öngörülüyor.

Buradaki tarih aralığının kesin bir başlangıç ve bitiş tarihi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Çünkü pastırma yazı, belirli bir meteorolojik olayın her yıl aynı günlerde tekrarlanması şeklinde gerçekleşmiyor. Atmosferik koşulların uygun olması halinde sonbaharın son döneminde kısa süreli sıcak hava koşulları ortaya çıkabiliyor.

PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma yazının sabit bir süresi bulunmuyor. Atmosferik koşullara bağlı olarak birkaç gün sürebilen bu ılık hava dönemi, bazı durumlarda yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor.

2026 yılı için gündeme gelen tahminlerde ise pastırma sıcaklarının yaklaşık 1 hafta ila 10 gün etkili olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte sürenin kesin olmadığı ve sıcaklıkların bölgelere göre farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı.

Pastırma yazının süresi, önceden belirlenmiş bir takvim üzerinden hesaplanmadığı için 2026 yılı açısından da kesin bir gün sayısı vermek mümkün değil. Verilen tahminlerde belirtilen 1 hafta ila 10 günlük dönem, yalnızca beklenen ılık hava koşullarının süresine ilişkin bir öngörü niteliğinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun vadeli tahminleri de zaman içinde güncelleniyor. Kurum, mevsimlik tahminlerin her ayın ikinci haftasında güncellendiğini ve farklı tahmin ürünleri arasında yöntem farklılıkları nedeniyle değişiklikler görülebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle 2026 yılında pastırma sıcaklarının ne kadar süreceği, dönem yaklaştıkça yayımlanacak daha güncel meteorolojik tahminlerle daha net şekilde takip edilebilecek.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA OLUR?

Pastırma yazı genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasındaki dönemde görülüyor. Ancak bu dönem her yıl aynı tarihlere denk gelmiyor. Sonbaharın son bölümünde atmosferik koşulların uygun olması halinde kısa süreli, mevsim normallerine göre daha sıcak ve güneşli hava koşulları yaşanabiliyor.

Bu nedenle pastırma yazının görüldüğü dönem için tek bir ay veya kesin bir tarih bulunmuyor. Ekim sonundan kasım ortasına kadar olan dönem, pastırma yazının görülebileceği genel zaman aralığı olarak değerlendiriliyor.

2026 yılı açısından ise kasım ayının ilk günleri öne çıkıyor. Verilen tahmin senaryosunda 1-10 Kasım 2026 arasında ılık hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kasım 2026 uzun vadeli tahmininde de birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Dolayısıyla 2026 yılında pastırma yazı açısından kasım ayının ilk günleri dikkat çeken dönem olarak öne çıkıyor. Ancak bu tarihlerin kesin bir meteorolojik takvim olmadığı ve pastırma yazının bölgesel hava koşullarına bağlı olarak farklı zamanlarda görülebileceği unutulmamalı.