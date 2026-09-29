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Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

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Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin Haber Videosunu İzle
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında hakem listeleriyle ilgili “Listeden 4'lüyü çıkaralım” mesajına “Dikkat edelim hemen çıkarmayalım” yanıtının verildiği, devamında ise “Kopar kafasını gitsin” ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Soruşturmada mobbing, resmi belgede sahtecilik ve sınav süreçlerine müdahale gibi çok sayıda iddia araştırılıyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Soruşturma; bazı hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı, resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı, hakem klasmanları ve görevlendirmelerinde usulsüzlükler bulunduğu iddiaları üzerine yürütülüyor.
  • Ferdi Karadoruk'un el konulan telefonundaki imaj incelemesinde hakem listelerinin belirlenmesine yönelik WhatsApp görüşmelerine ulaşıldığı, mesajlardan birinde 'Listeden 4'lüyü çıkaralım' ve 'Kopar kafasını gitsin' ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasında gözler, dosyaya girdiği belirtilen WhatsApp yazışmalarına çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma; bazı hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı, resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı, hakem klasmanları ve görevlendirmelerinde usulsüzlükler bulunduğu iddiaları üzerine yürütülüyor.

WHATSAPP MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden birini dijital incelemeler oluşturdu. Dosyaya giren bilgilerde, Ferdi Karadoruk'un farklı bir soruşturma kapsamında el konulan telefonunda yapılan imaj incelemesinin ardından hakem listelerinin belirlenmesine yönelik WhatsApp görüşmelerine ulaşıldığı belirtildi.

Alican Sağlar ile Karadoruk arasında gerçekleştiği belirtilen yazışmaların yanı sıra dosyada hakem gözlemcileri ile MHK yöneticileri arasında VAR hakemleri ve listeler hakkında yapıldığı öne sürülen mesajlaşmaların da bulunduğu aktarıldı.

"LİSTEDEN 4'LÜYÜ ÇIKARALIM"

Dosyaya girdiği belirtilen yazışmalarda kullanılan ifadeler dikkat çekti. Mesajlardan birinde “Listeden 4'lüyü çıkaralım” denildiği, buna karşılık “Dikkat edelim hemen çıkarmayalım” yanıtının verildiği aktarıldı. Yazışmanın devamında ise “Kopar kafasını gitsin” ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Söz konusu mesajların kimler arasında ve hangi hakemler hakkında kullanıldığına ilişkin soruşturmadaki incelemeler sürüyor.

SORUŞTURMADA MASAK VE HTS İNCELEMESİ

Soruşturma kapsamında yalnızca dijital yazışmalar değil, müşteki ve tanık beyanları ile bilirkişi raporlarının da incelendiği belirtildi. Dosyada ayrıca MASAK verileri ve HTS kayıtları üzerinde çalışmalar yapıldı. Elde edilen bulguların ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK yöneticileri, eski kurul üyeleri ve hakem camiasından isimlerin suçlamalarla bağlantılı olabileceği değerlendirilerek operasyon kararı alındı.

FERHAT GÜNDOĞDU HAKKINDAKİ SUÇLAMA

Dosyadaki bilgilere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlamaları bulunuyor.

Sebahattin Şahin'in Gündoğdu ile birlikte hareket ederek mobbing ve evrakta sahtecilik yaptığı iddia edilirken, Ahmet Şahin'in ise sınav sorularını belirli kişilere verdiği ve Gündoğdu ile birlikte hareket ettiği öne sürülüyor.

Eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamaları bulunurken, Ferdi Karadoruk hakkında ise derneğe üye olmayan hakem ve gözlemcilere baskı uygulandığı iddiasının yanı sıra müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçlamaları yer alıyor. Bunların soruşturma kapsamındaki suç isnatları olduğu ve henüz kesinleşmiş yargı kararı bulunmadığı önem taşıyor.

RİVA'DAKİ SINAV DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını 2025 yılında TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilen kural sınavı oluşturuyor. Dosyadaki iddialara göre sınav sorularına ve değerlendirme notlarına dışarıdan müdahalede bulunuldu, bazı sonuçlar değiştirildi ve belirli kişilere avantaj sağlandı. Sınavlara ilişkin resmi belgeler üzerinde de bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi. Bu incelemelerin soruşturmadaki resmi belgede sahtecilik iddiasının önemli dayanaklarından birini oluşturduğu belirtiliyor.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve ofislerinde de adli aramalar gerçekleştirildi.

HAKEM ATAMALARI VE PUANLAMALAR DA İNCELENİYOR

Soruşturmanın kapsamının yalnızca WhatsApp mesajları ve sınavlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Hakem klasmanlarının oluşturulması, maç görevlendirmeleri, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine yönelik iddialar da dosya kapsamında inceleniyor. Böylece hakemlerin hangi klasmanda yer alacağından hangi maçlarda görev yapacaklarına kadar uzanan süreçlerin soruşturmanın konusu haline geldiği görülüyor. Soruşturma devam ederken şüpheliler hakkındaki iddiaların yargı kararıyla kesinleşmediğinin altını çizmek gerekiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıibrahimhantas:

fatma Betül Sayan kaya unutulacak

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Bu hanımefendi neden hala dışarda ??

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Haber Yorumlarıayhan arman:

sağlam kurum ne kaldı merak ediyorum sosyal çürümüşlük çok çok çok zor düzelir

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Haber YorumlarıMUHİTTİN İBRAHİMOĞLU:

Sürekli hakem facialarına rağmen aylardır onu orada tutan yetkililer görmezden mi gelinecek ?

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Haber YorumlarıSoner tekin:

ülkenin heryerinde adaletsizlik yolsuzluk ceteleşme yakma yagmayla dolmuş

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