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Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort

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Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Haber Videosunu İzle
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
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Evine 5 bin TL karşılığında çağırdığı masözün ekstra taksi parası istemesine sinirlenen adamın, kadına hakaretler savurarak evden kovduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evine 5 bin lira karşılığında çağırdığı masözün ekstra taksi parası istemesine öfkelenen bir kişi, kadını hakaretler savurarak evden kovdu. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"MASÖZ ÇAĞIRIYORUM GELENE BAK"

Anlaşılan ücretin dışında yol parası talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada masöz, "Parasız geldim, beni videoya çekiyor, çok ayıp" diyerek tepki gösterdi. Ev sahibinin ise "Masöz çağırıyorum gelene bak ucuz eskort" diyerek kadını evden çıkardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Masözmü faşe oldu escort şimdide oldu masöz zamana göre isim değiştiriyorlar

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Haber Yorumlarıtugba b.:

yemeğini getiren kurye bile parayla geliyor, hele ki istanbulda özel ihtiyacın için taksiyle birini getirtiyorsan zaten git gel 2-3 bin tl sadece taksi tutuyordur adam sadece video çekmek şov yapmak icin yapmıs bunu yoksa kendi gitseymiş masaj salonuna

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Adam öpmek için çağırdığına az kalsın öpülüyormuş. :)

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

5000 e altın kaplama mı bekliyorsun ne bekliyorsun ? Kadın alacağı parayı taksiye mi versin ?

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