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Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

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Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı Haber Videosunu İzle
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında incelenen "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ilişkin bilirkişi raporunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'dan alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği belirtildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkındaki soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, bila tarihli iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" belgesi incelendi.
  • Sınav kağıdındaki yazılar ile aday Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları arasında grafolojik ilişki tespit edilmedi.
  • Sınavda sorular 2025-2026 Oyun Kuralları kitabından hazırlandı ve her soru 10 puan olarak belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ilişkin belge incelendi. 3 Haziran 2026 tarihinde teslim edilen raporda, müşteki olarak Ferhat Gündoğdu, Hikmet Öksüzoğlu ve diğer müştekiler, şüpheli olarak ise Ali Tuna yer aldı.

SINAV KAĞIDI TEKNİK YÖNTEMLERLE İNCELENDİ

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.

İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı.

SINAVDA 2025-2026 OYUN KURALLARI SORULDU

Sınav kağıdında soruların 2025-2026 Oyun Kuralları kitabından hazırlandığı ve her sorunun 10 puan olduğu belirtildi. Sınavda kalıcı beyin sarsıntısı değişiklik protokolü, sakatlıklar nedeniyle oyun alanının terk edilmesi, oyunun tekrar başlatılması, elle oynama ihlalleri, 2025-2026 sezonundaki kural değişiklikleri, VAR protokolü, oyuncu değişikliği prosedürleri, köşe vuruşu, topun oyun dışı olduğu haller ve hakem atışıyla ilgili sorular yer aldı.

YAZILAR ARASINDA İLİŞKİ BULUNMADI

Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı.

Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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