Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesinin evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Burak Yılmaz'ın 13 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

O dönem Gaziantep FK'yı çalıştıran Yılmaz, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görevinden istifa etmiş, düzenlenen basın toplantısında MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

"FERHAT GÜNDOĞDU DOKUNULMAZ MI KARDEŞİM?"

Burak Yılmaz, hakem kararlarına tepki gösterdiği açıklamasında doğrudan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef almıştı. Yılmaz, “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

"BİR TANE BURAK YILMAZ BAHİS OYNAMIŞ DEDİ"

Yılmaz'ın aynı basın toplantısında anlattığı bir telefon görüşmesi de dikkat çekmişti. Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş'ın kendisini aradığını öne süren Yılmaz, görüşmeyi şöyle anlatmıştı:

“Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım.”

Yılmaz, yaklaşık 15 dakika sonra Göktaş'ın kendisini yeniden aradığını ve bahis oynadığı belirlenen kişinin Iğdır'daki başka bir Burak Yılmaz olduğunu söylediğini iddia etmişti.

"BANA YOKLAMA ÇEKTİLER"

Yaşananların ardından kendisine “yoklama çekildiğini” öne süren Yılmaz, “Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem” demişti.

Fuat Göktaş ile daha sonra telefonda tartıştığını ve kullandığı kötü ifadelerin hata olduğunu da kabul eden Yılmaz, bu görüşmenin ardından Gaziantep FK'nın hakem kararlarıyla mağdur edildiğini savunmuştu.

"BANA YASA DIŞI BAHİS KUMPASI KURAMAZLAR"

Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını duyurduğu basın toplantısının sonunda ise sözlerini oldukça sert bir çıkışla tamamlamıştı:

“Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti.”

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kurul üyesinin aylar sonra evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları yeniden gündeme geldi. Öte yandan, yürütülen soruşturmanın Yılmaz'ın o dönemde dile getirdiği bahis iddialarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin şu aşamada açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.