İspanyol modelle görüntülenmişti! Hakan Sabancı'dan aşk sorusuna şaşırtan yanıt

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Hakan Sabancı, Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. Contemporary Istanbul'a İspanyol model Tatiana Panakal ile birlikte katılması yeni bir aşk iddiasını beraberinde getirirken, Sabancı'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Havalimanında görüntülenen ünlü iş insanı, Panakal ile ilişki yaşadığı yönündeki soruya "Hangi ilişki? İlişkim yok" yanıtını verdi.

CONTEMPORARY ISTANBUL'A BİRLİKTE KATILDILAR

Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Contemporary Istanbul'un açılışında Tatiana Panakal ile görüntülendi. Etkinlik alanına tekneyle gelen ikilinin sergiyi birlikte gezmesi, kısa sürede aşk söylentilerini beraberinde getirdi. Bazı magazin yayınlarında Panakal, Sabancı'nın yeni sevgilisi olarak tanıtılırken ikiliden o gün ilişki iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

HAKAN SABANCI AŞK İDDİASINI YALANLADI

Görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Hakan Sabancı, havalimanında magazin muhabirlerinin sorularıyla karşılaştı. Tatiana Panakal ile ilişkisi sorulan Sabancı, iddiaları doğrulamak yerine "Hangi ilişki? İlişkim yok" ifadelerini kullandı. Böylece ünlü iş insanı, Panakal ile arasında aşk olduğu yönündeki haberleri açık bir şekilde reddetti.

TATIANA PANAKAL KİMDİR?

Tatiana Panakal, İspanyol model olarak tanınıyor. Türkiye'de magazin gündemine Hakan Sabancı ile Contemporary Istanbul'da birlikte görüntülenmesinin ardından giren Panakal'ın Sabancı ile yakınlığı aşk söylentilerine neden olsa da Sabancı, ilişki yaşamadığını söyledi.