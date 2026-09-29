Haberler

Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 2 eski başkan dahil 15 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheliye adli kontrol, 2'sine ev hapsi verilirken firari bir şüpheli aranıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheliye adli kontrol, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkındaki kararlar açıklandı. Hakimlikçe, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi uygulandı. Tutuklama kararı verilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütüldü.

Öte yandan, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisini görüntüleyen kişinin telefonunu nehre atan Macaristan Başbakanı Magyar'ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Gece kulübünde yaptığı başbakanı dokunulmazlığından etti
Yaya geçidinde akılalmaz hareket! Taksi şoförüne 6 bin 662 lira ceza

Taksi şoförüne tek hareketi pahalıya patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istedi! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken kulis

Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu Haberler.com'a anlattı

Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu anlattı
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor

Seçim iddiası: Kılıçdaroğlu ittifak için kapılarını çalacak
Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
Survivor şampiyonu Nefise Karatay hastanelik oldu: Ayakta duracak halim kalmadı

Survivor şampiyonu hastanelik oldu: Hasta yatağından paylaştı